Несмотря на пандемию и ограничения в авиасообщении, отношения между Приморьем и партнерами из стран Азии не теряют своей актуальности. Каждая из сторон работает над тем, чтобы при открытии границ у людей была полная информация о поездках — перечне услуг, маршрутной сети, безопасности. И хотя COVID-19 изменил мир, систему авиаперевозок, он не смог изменить партнерские отношения. Именно об этом говорят СУЗУКИ Кацухиро и ТАКЭЯМА Юдзи — руководители Владивостокских филиалов японских авиакомпаний All Nippon Airways (ANA) и Japan Airlines (JAL).

В допандемийные годы пассажиропоток между Японией и Приморьем рос не по дням, а по часам. В 2019 году Приморье посетило около 35 тысяч жителей Страны восходящего солнца, это на 70% больше, чем в 2018 году. Что касается приморцев, то в 2019 году по делам бизнеса

, на учебу и в качестве туристов было совершено 34,8 тысяч выездов в Японию, что в 1,5 раза больше показателей 2018 года, когда это направление с аналогичными целями выбрали 22,9 тысяч человек. И в первом квартале 2020 года во Владивосток со своими полетными программами зашли оба крупнейших японских авиаперевозчика. Этому предшествовала большая работа по изучению рынка, пассажиропотока, экономических отношений между странами, туристического потенциала региона и т.д. Для компании JAL Владивосток стал вторым местом в России, где было открыто представительство японского авиаперевозчика. У ANA первый российский офис был открыт именно во Владивостоке. И у Приморья, и у самих авиакомпаний были далеко идущие планы. Тут и народная дипломатия, и экономика, и MICE-индустрия…. Но COVID-19 спутал все карты и, и туристам. Но в JAL и в ANA, несмотря на закрытые границы и сокращение полетной программы, от сотрудничества с Приморьем не отказались. Более того, компании прилагают максимум усилий для укрепления своего имиджа на берегах Золотого Рога. О том, как прошел год, как работали Владивостокские филиалы, как обстоят дела на фронте борьбы с коронавирусом, каковы дальнейшие планы у авиаперевозчиков рассказали региональный управляющий по Дальнему Востоку и Сибири Japan Airlines (JAL) Такеяма Юдзи и глава представительства All Nippon Airways (ANA) во Владивостоке Сузуки Кацухиро.

— Каким был 2021 год для вашей компании и для филиала во Владивостоке?

Сузуки Кацухиро (ANA): Из-за пандемии, закрытых границ год был очень сложным для всей компании, в т.ч. и для всех офисов. Ведь авиасообщение между Японией и другими странами свелось к минимуму. И хотя влияние вируса чувствуется по-прежнему, но уже есть признаки стабилизации. Так международное сообщение в нашей компании возобновилось на 25%. Здесь мы говорим о Токио, где задействованы аэропорты Нарита и Ханэда. Большая часть рейсов сейчас выполняется в направлении Америки, стран Азии.

Такеяма Юдзи (JAL): Прежде всего, я хотел бы отметить, что, будучи официальным партнером Олимпийских игр в Токио, группа авиакомпании JAL смогла сыграть свою роль в успешном завершении этого глобального события в условиях пандемии, с которой мир еще никогда не сталкивался.

Что касается выполнения рейсов, то тенденция восстановления пассажирского спроса заметна на внутренних маршрутах по Японии. А вот на международных маршрутах из-за различных ограничений передвижения потребуется некоторое время для восстановления спроса. На некоторых основных направлениях рейсы уже возобновлены. Так, например, рейс Москва-Ханэда сейчас выполняется, правда, пока с частотой раз в неделю

В течение 2021 года, принимая во внимание необходимость обеспечения безопасных условий для путешествия наших пассажиров в этой нестабильной ситуации с коронавирусной инфекцией, мы продолжали разрабатывать новые меры, а также размышлять о новом стиле путешествий после пандемии.

Что касается представительства во Владивостоке, хотя в январе мы выполняли специальные рейсы, но к сожалению, регулярные рейсы все еще приостановлены. В течение всего года наши сотрудники постоянно уделяли внимание различной общественной деятельности чтобы жители Дальнего Востока узнали и полюбили нашу компанию.

— Многие авиакомпании сейчас зарабатывают на карго. Есть ли возможность и спрос отправлять грузы из Владивостока в Японию и наоборот?

Сузуки Кацухиро (ANA): Когда мы заходили на направление Токио Владивосток, то мы планировали использовать возможности и грузоперевозки. Мы и сейчас готовы перевозить грузы, и перевозить в больших объемах. У нас контракт заключен с японской компанией Nippon Express, у которой есть филиал во Владивостоке, и весь процесс осуществляется через них. К сожалению, сейчас не так много грузов, как хотелось бы. На данный момент их фактически нет. Но это касается российского направления. Что касается грузоперевозок вообще, то пока самый большой поток грузов у нашей компании идет в сторону Америки и Европы.

Такеяма Юдзи (JAL): Грузовые авиаперевозки между Владивостоком и Японией, а также в третьи страны через Японию — это тот вопрос, который мы хотели бы улучшить после возобновления регулярных рейсов. Мы знаем, что Владивосток является не просто важной базой для судоходства, но и городом развития арктических морских путей. Удельная цена самой морской перевозки в последнее время растет, и мы считаем, что существует достаточно причин для расширения спроса на авиаперевозки в будущем.

JAL также располагает инфраструктурой и ноу-хау разработками для перевозки продукции с высокой добавленной стоимостью, как, например, морские продукты и замороженные консервированные товары. Качество данной услуги высоко оценивается местными специалистами. Грузовое подразделение JAL уделяет особое внимание таким областям, как электронная коммерция, доставка товаров на дом, транспортировка товаров, связанных с здравоохранением (лекарства и медицинские товары), доставка продуктов питания, а также созданию системы реагирования на спрос (сокращение сроков выполнения заказов, обеспечение контроля качества, создание объектов и других производственных систем), причем ожидается, что все эти направления будут развиваться во Владивостоке.

Я надеюсь, что местные административные органы и транспортные компании проявят интерес к грузовому бизнесу JAL. Нам бы хотелось оказать техническое содействие, например, в разработке системы быстрого таможенного оформления.

— Оказывалась ли какая-то помощь компании в период пандемии от банков и государства?

Сузуки Кацухиро (ANA): В период пандемии ни наша компания, ни другие японские авиаперевозчики никакой финансовой помощи из государственного бюджета не получали. Но если говорить о поддержке как таковой, то были представлены различные скидки и снижение стоимости обслуживания самолетов в японских аэропортах

Такеяма Юдзи (JAL): Наша авиакомпания хорошо финансируется как частная компания, не пользующаяся «поддержкой», т.е. не подразумевает получение помощи. Но с финансированием компании и внутренним денежным потоком все в порядке. До пандемии JAL имела одну из лучших финансовых структур среди всех авиакомпаний мира — в частности, высокую операционную маржу и низкое соотношение внутреннего долга к собственному капиталу — поэтому до сих пор у нас сохраняется сильное финансовое положение.

— Как изменится, на ваш взгляд, авиация после пандемии? Проверка температуры у пассажиров, маски и перчатки станут, прозрачные щиты между сидениями и рядами — будет ли такое?

Сузуки Кацухиро (ANA): Сейчас в компании разработана программа ANA Care Promise. Это система мер по предотвращению распространения COVID-19. Мы внимательно следим за социальной ситуацией и прислушиваемся к голосам наших клиентов. В салоне все должны быть в масках, перчатки на усмотрение пассажира, но для экипажа перчатки обязательны. Каждые три минуты в салоне воздух очищается, что предотвращает распространение заболеваний и т.д. Как и многие, тоже заметили увеличение времени при регистрации на международные рейсы. Это вызвано тем, что пассажирам приходится показывать и представителям компании проверять много документов. Вот такая реальность сегодняшнего дня.

Такеяма Юдзи (JAL): Международная некоммерческая организация «APEX» (Ассоциация обслуживания пассажиров), базирующаяся в США, используя отзывы клиентов для оценки уровня обслуживания, определила наиболее важные ценности, необходимые авиакомпаниям после пандемии, ими стали «высокое качество обслуживания», «безопасность и надежность» и «устойчивость».

JAL инвестирует значительные средства в повышение комфорта пассажиров даже во время пандемии. Компания уже внедрила стойки самообслуживания для регистрации и сдачи багажа, под названием «SBD», а также системы распознавания лиц, чтобы обеспечить более безопасные условия для каждого пассажира. Мы так же просим наших пассажиров носить маски. Другие правила будут определяться изменениями в глобальной инфекционной ситуации.

— Говорят, что кризис — это время пересмотреть планы. Кризис делает людей сильнее. Ощутили это? И в чем это выразилось?

Сузуки Кацухиро (ANA): На самом деле правильно говорят, что в кризис надо и мобилизоваться, и руки не опускать. И если посмотреть на все под несколько иным углом зрения, то можно увидеть возможности для обновления и роста. Мы тоже стараемся это делать. Так, например, для японцев мы проводили он-лайн туры, где рассказывали про Владивосток и Москву, про достопримечательности городов, как здесь можно интересно провести время. Подтянули себя и в плане знаний — у нас внутри компании были различные вебинары, тренинги, занятия и пр. Мы так же принимали участие в различных семинарах, диалогах, которые проходили на площадке Японского центра во Владивостоке, работали вместе с JNTO и ТИЦ Приморья, были среди участников и спикеров на Тихоокеанском туристическом форуме. В общем, старались принимать активное участие во всех крупных мероприятиях. И я считаю, что это повышает безопасность полетов, сервис компании, появляются новые предложения для будущих туристов и пассажиров.

Такеяма Юдзи (JAL): Недавно у меня была возможность узнать о «менеджменте в условиях испытаний» в учебной группе для руководителей компании. Когда экономика находится в состоянии спада, количество однообразных «оправданий» увеличивается. Однако именно в такое сложное время я понял, как важно иметь твердую уверенность в том, какой должна быть наша компания, чтобы развиваться в будущем, и необходимость передать эту уверенность другим сотрудникам.

Даже в сложных ситуациях сотрудники, разделяющие эти сильные стремления, смогут предложить множество идей. Во Владивостоке мы также хотели бы реализовать как можно больше идей, например, улучшение удобств аэропорта, планирование спортивных и культурных мероприятий в сотрудничестве с местными организациями и компаниями для увеличения количества прибывающих пассажиров в Приморье.

— Какие меры компания внедрила за время пандемии для безопасности пассажиров предотвращения распространения вируса?

Сузуки Кацухиро (ANA): Про маски и перчатки я говорил выше. Но есть и другие моменты. Так, у компании в аэропортах Японии в лаундж зонах всю порционную еду стали заворачивать отдельно для каждого пассажира. Это касается различных пирожков, бутербродов, соков и пр. Сейчас никаких открытых раскладок и розливов. И в самолетах, по просьбе пассажиров в любой момент дополнительно раздают влажные салфетки. Это помимо того, что они и так предусмотрены. После каждого рейса все сотрудники, т.е. весь экипаж — и пилоты, и бортпроводники международных рейсов обязательно проходят дополнительную проверку на ПЦР-тест. Так же обязательна и тщательная обработка салона, здесь повышенные внимание тем поверхностям, с которыми чаще всего соприкасаются — подлокотники кресел, мониторы, столики…

Такеяма Юдзи (JAL): В наших узловых аэропортах в Японии мы создали инфраструктуру, которая позволяет пассажирам быстро и бесконтактно пройти на посадку. Гости из России также могут воспользоваться этими современными удобствами.

Кроме того, существует программа «JAL Covid-19 Cover», которая автоматически предоставляется при оформлении билетов JAL. Это — страхование, которое обеспечивает медицинскую поддержку в случае заражения коронавирусом во время путешествия. Мы также предлагаем скидки на анализы ПЦР в партнерстве с клиниками.

Данные инициативы нашей авиакомпании были высоко оценены международными организациями. В декабре этого года JAL стала первой японской авиакомпанией, получившей статус «WORLD CLASS» от ассоциации APEX, которую я упоминал ранее. Наличие такого статуса говорит о том, что высокий уровень сервиса, безопасности, включая меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, инициативы по устойчивому развитию и качество работы авиакомпании JAL были признаны одними из лучших в мире.

— На чем сейчас авиаперевозчик зарабатывает сейчас, как меняется полетная программа за рубеж?

Сузуки Кацухиро (ANA): Сейчас у нас больше в полетных программах задействован аэропорт Ханеда, он активно на себя забирает объемы по пассажиропотоку. Плюс есть ограничения со стороны правительства на количество пассажиров, влетающих в Японию и вылетающих. Здесь, авиакомпаниям рекомендовано ограничить число пассажиров в день, неделю… В последнее время количество транзитных пассажиров через Нариту становится больше по сравнению с Ханэдой. На долю внутренних рейсов у компании приходится 85% полетов, это около 60 тысяч в день, международные — около 2 тысяч день. Если сравнивать с «мирным» временем, то тогда на внутренних мы перевозили в день порядка 100 тысяч и около 30 тысяч на международных направлениях.

Такеяма Юдзи (JAL): Сама структура доходов компании от пассажирских и грузовых перевозок не меняется. Структура нашего бизнеса основана на трех принципах:

Развитие бизнеса за счет объединения перевозчиков в группу JAL — перевозчиков с полным спектром услуг (JAL) и бюджетных перевозчиков (ZIP AIR, SPRING JAPAN, Jetstar JAPAN);

Адаптация и реконструкция составной части самолета в нашем парке, в виду нынешней ситуации, в том числе, обновление флота на «эко-френдли» самолеты, такие как Airbus A350;

Увеличение доли бизнеса, связанного с программами лояльности.

Кроме того, ключевым направлением политики развития компании будет укрепление партнерских отношений не только с компаниями нашей сети, но и с другими авиа-партнерами.

Хотелось бы прояснить несколько моментов по поводу «программ лояльности». Маркетинг JAL в Японии, основанный на программе лояльности для часто летающих пассажиров и бизнесе по выпуску кредитных карт «JAL Card», находится на достойном уровне. Мы хотели бы установить партнерские отношения с ресторанами, гостиницами, театрами и туристическими объектами в Приморье. Это позволит увеличить число японских клиентов, особенно тех, кто является участниками этих программ.

Что касается сотрудничества с российскими авиакомпаниями, то 2021 год запомнится тем, что JAL и Аэрофлот начали выполнять код-шеринговые рейсы по маршруту Москва-Токио-Москва. Мы надеемся, что такое сотрудничество будет развиваться и в будущем.

— Каковы планы Владивостокского филиала на 2022 год?

Сузуки Кацухиро (ANA): В ближайшее время трудно спрогнозировать, какие будут программы и планы. Все зависит от решения головного офиса. Но каждый день приближаем и ждем свои рейсы. Сейчас вот у нас будут дополнительные рейсы между Владивостоком и Токио на 24 декабря и на 9 января и наша работа сконцентрирована на них. Мы все-таки надеемся, что ситуация улучшится в пользу пассажиров и авиакомпаний и мы вновь будем летать между Владивостоком и Токио. Компания не планирует уходить с данного направления. Летом по этому поводу мы встречались с губернатором края Олегом Кожемяко и мэром Владивостока Константином Шестаковым. И компания будет принимать участие во всех событийных мероприятиях: если нас пригласят, то мы с большим удовольствием.

Такеяма Юдзи (JAL): JAL уделяет особое внимание социальной деятельности. Это, например, совместные проекты с Туристическо-информационным центром Приморского края и подписание соглашения о деловом и академическом сотрудничестве с Дальневосточным федеральным университетом. В рамках этих проектов были проведены семинары для туристической полиции и молодых гидов, направленные на повышение уровня обслуживания, а также оказана поддержка перевода информации на японский язык для основных туристических объектов.

Мы считаем, что значимость такой деятельности заключается в том, что жители Владивостока и авиакомпания JAL вместе работают над повышением привлекательности Приморского края как туристического направления, и мы надеемся продолжить заниматься этим и в 2022 г. Осуществлением совместных проектов мы стремимся привлечь все больше и больше людей к JAL и заинтересовать их в выборе нашей авиакомпании для путешествий в будущем.

Ограничения на путешествия в Японию, Россию и других страны все еще есть, правила постоянно меняются, но с учетом тенденций на спрос на поездки мы надеемся возобновить рейсы как можно скорее. В 2021 году мы также ввели новый режим выполнения рейсов, например, по маршруту Москва-Токио сделали «треугольную схему» полета, то есть в Москву — прямой рейс, а обратно в Токио через Хельсинки. Конечно, мы также продолжим искать новые возможности для рейсов во Владивосток.

— Что пожелаете приморцам в новом, 2022 году?

Сузуки Кацухиро (ANA): Владивосток, как город для путешествий и работы, нам нравится. Для японских потенциальных пассажиров и туристов мы охотно его позиционируем, как город интересных и ярких впечатлений, вкусной еды и гастрономического разнообразия, открытых людей. Но мы так же ждем на наших рейсах и российских туристов, отправляющихся в путешествие, в гости или по делам бизнеса в Японию

Такеяма Юдзи (JAL): Я впечатлен стойкостью жителей Приморского края, где туризм является важным источником дохода, в сложной экономической ситуации, вызванной пандемией. Мы, как авиакомпания, тоже переживаем трудные времена, но я надеюсь, что мы сможем преодолеть эти трудности в сотрудничестве с партнерами Дальнего Востока, чтобы улучшение наших дружеских отношений привело к укреплению обмена между Россией и Японией и увеличению числа как японских, так и русских путешественников.

Я с нетерпением жду встречи с нашими пассажирами из Приморья на борту JAL, чтобы в 2022 году мы вместе смогли отправиться в Японию и за ее пределы!

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