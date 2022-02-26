Сегодня вице-спикер Госдумы Пётр Толстой сообщил, что Комитет министров Совета Европы отказался от сотрудничества с Россией. Членство России в Совете ЕС, таким образом, приостановлено. И что? Можно подумать – горе страшное.

Насколько это большая для нас потеря? Давно все говорили, что нам совершенно ни к чему оставаться в Совете ЕС, где нас поливают грязью, и мы ещё платим за это деньги. Прямо-таки сеанс мазохизма за отдельную стоимость. Давно пора понять, что нечего нам там делать.

Сами придут, сами призовут, потому что без России обеспечение мировой безопасности невозможно. Как невозможны мировой рынок и мировая экономика

. Пусть на эмоциях западные деятели покуражатся, пусть делают, что хотят. Только психически неуравновешенные личности, на самом деле, могут только так реагировать. Значит, у них на грани срыва находится вся система внутри западного мира. Отсюда – лишённые логики реакции.

Я считаю, что надо быть абсолютно спокойным и с радостью и удовольствием сказать: «Ну допустим, не будут наши депутаты ездить за государственные и командировочные деньги в Совет Европы, не будут выслушивать гадости про Россию. Что от этого изменится? Да ничего».

В своё время все европейские лидеры и американцы к Иосифу Сталину летали на встречи, а не он к ним. Так что надо просто подождать.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Источник