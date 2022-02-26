КИЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Мобильные операторы Украины работают без перебоев и стабильно. Об этом в субботу сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации.

«Сети мобильных операторов работают стабильно, возможные перебои могут быть связаны с перегрузкой этих сетей», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Там также уточнили, что «пока информации о существенных повреждениях, которые делают невозможным работу сетей, нет».

С 24 февраля управление сетями осуществляется «в оперативно-чрезвычайном режиме», напомнили в Госспецсвязи Украины.