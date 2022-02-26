Белоруссия вместе с Россией ведет войну против Украины. Об этом говорится в сообщении украинской пограничной службы.

«С первых дней кровавого российского вторжения в Украину поддержку стране-агрессору активно оказывает Белоруссия. Колонны техники атаковали не только с территории России, но и страны, превратившейся в сателлита РФ. К этому добавляется использование боевой авиации, артиллерии, баллистических ракет и других средств с территории РБ», — заявил глава службы Сергей Дейнеко.

По его словам, все, что он думает о действиях Белоруссии, высказано руководителю пограничного ведомства Белоруссии в письме.



Письмо в адрес ГПК Белоруссии. Иллюстрация: dpsu.gov.ua«Могу также добавить — вы не достойны называть себя пограничниками», — заявил он, добавив, что «будьте вы прокляты» и «мы победим».

Напомним, 24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Официально Белоруссия не принимает в ней участие.