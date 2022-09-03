Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили в субботу вопросы дальнейшего развития сотрудничества между странами. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля, пишет РИА Новости.

«В контексте договоренностей, достигнутых в ходе переговоров на высшем уровне в Сочи 5 августа, обсуждены вопросы дальнейшего развития многопланового сотрудничества между Россией и Турцией», — говорится в сообщении.

Лидеры подтвердили настрой на расширение торгово-экономических связей, включая продвижение совместных стратегических проектов в сфере энергетики, и условились о дальнейших контактах.