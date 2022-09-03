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Если внимательно изучать нашу статистику, многое станет понятно еще до оглашения списка «реформ». Просто многие не читают. Все концепции развития Украины, которые сейчас опираются на привлечение внешних инвестиций, обречены на провал. Посмотрим на такой показатель как международная инвестиционная позиция.

На конец прошлого года она составляла минус 24,6 млрд дол. Именно на эту сумму мы прокредитовали мировую экономику больше, нежели она нас. В платежном балансе в статье первичных доходов имеем за десять лет отток капитала бизнеса за границу на уровне 180 млрд дол.

При этом население «завело» в Украину 140 млрд за аналогичный период в виде трудовых трансфертов. Так вот, отĸрою вам сеĸрет правильных украинских реформ: Украина состоится как успешная страна, если сформирует для своего населения привлекательные механизмы инвестирования.

Возвращаемся к таблице «инвестиционной позиции». Смотрим на активы в виде валюты и депозитов. На конец года — 113 млрд дол. Из них: 98,4 млрд дол — наличная валюта во внебанковском секторе!!! За первый квартал 2022 года этот показатель увеличился еще на 3 млрд.





Международные инвестиции в Украину, таблица ключевых показателей

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Источник нашего развития — это деньги украинцев. Плюс теневая экономика, которую с помощью мягких стимулов нужно вовлекать в официальный сегмент.

Что касается зарубежных инвесторов, то в нас никто не вкладывал до войны, а после — и подавно. И никакое вступление в ЕС эту карму не перешибет. Социальный капитал — он у нас, оказывается, самый главный с точки зрения инвестирования и развития.

Как привлечь деньги украинцев в свою страну?

А не просе**ть такие шансы как совмещение в одном историческом окне возможностей земельной и пенсионной реформ.

Вспоминаем мою идею — дать негосударственным накопительным пенсионным фондам эксклюзивное право на покупку земли и сдачу ее в долгосрочную аренду.

Почему у нас не запускается накопительная пенсионная модель? Потому что нет активов, защищающих вклады украинцев от инфляции, девальвации и банального воровства.

Можно разрешить вкладывать в зарубежные ценные бумаги, но тогда модель становится еще ужаснее: вся Украина будет работать на инвестиции в зарубежные экономики, и в один «прекрасный» момент этот финансовый пузырь в мире лопнет вместе с нашими сбережениями.

Но земля — это единственный и уникальный актив для долгосрочного инвестирования в Украине с целью получения регулярного пассивного дохода — земельной ренты.

Дайте украинцам моложе 30 лет обеспечить себе старость в своей стране и не зависеть от государства. Тогда каждый житель страны сможет выбрать: НПФ, покупающий землю в Полтавской области (дорого, но зато и аренда высокая) или в Одесской (низкая аренда, но зато и дешево).

Чтобы украинец, работая в Украине, мог создать «длинные деньги» в экономике, собрав на старость свой «миллион» и купив с помощью НПФ 30-40 га сельскохозяйственной земли, получая доплату к государственной пенсии в размере 500-800 долларов в эквиваленте в месяц. Но этот шанс авторы реформы и предыдущее правительство Гончарука слили в унитаз, отдав право на инвестирование в украинский чернозем зарубежным пенсионным фондам (после открытия широкого рынка земли). Но и сейчас не поздно исправить их скудоумие.

Или возможность украинцев, уехавших в Европу, вкладывать деньги в крупные логистические, производственные, транспортные, энергетические проекты под гарантию и при участии государства. С получением регулярного дохода в виде процентов по целевым облигациям. Или краудфандинг народных экономических проектов.

Моя любимая модель ICO, Initial coin offering — форма привлечения инвестиций в виде продажи инвесторам фиксированного количества новых единиц криптовалют, полученных разовой или ускоренной генерацией под реальный экономический проект.

Вместо выпуска акций и облигаций

Это когда под конкретный проект на основе технологии блокчейн выпускают специальную обеспеченную криптовалюту, курс которой зависит от прибыльности проекта в реальном секторе экономики.

Основные отличия ICO от IPO:

При ICO отсутствует государственное регулирование;

Покупатели токенов и криптовалют получают права либо на фиксированные дивиденды, либо на участие в будущей прибыли компании, либо на обмен токенов на товары или услуги проекта;





Необходимо под конкретный проект на основе технологии блокчейн выпускать обеспеченную криптовалюту, курс которой зависит от прибыльности проекта в реальном секторе экономики

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Все, что будет иметь выход на социальный капитал — будет иметь успех в Украине. Все, что будет придумываться экономистами «в режиме Бога» — будет нещадно отсекаться временем и отправляться в утиль. А что касается «реформ», но без кавычек, то только осознание истинных механизмов развития позволит нам стать успешной страной. Деньги у нас есть, нам мозгов при составлении реформ побольше бы.

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