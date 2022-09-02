В последние недели в соцсетях и СМИ активно обсуждается новая инициатива Офиса Президента, которая предусматривает существенное снижение основных налогов. И хотя глава профильного парламентского комитета Даниил Гетманцев уже заявил, что для такой реформы сейчас не время, разработчики не снимают этот вопрос с повестки дня. «Минфин» собрал все «за» и «против» очередной налоговой реформы.

Страны «Большой семерки» договорились об ограничении цен на российскую нефть

Министры финансов стран «Большой семерки» (G7) на сегодняшней встрече, 2 сентября, согласовали введение предельных цен на нефть из России с 5 декабря.

Евро по 50 грн, доллар — по 48 грн: каким будет курс гривны этой осенью

Украина уже больше полугода отстаивает свою независимость в войне с Россией. За это время гривна девальвировала на 25% — до уровней официального курса в 36,5686 гривен за доллар, а на наличном рынке американскую валюту продают в пределах 41 гривны, а то и выше.

У Приватбанка проблемы с выдачей наличных долларов: в сентябре банк нарастит объемы завоза валютной банкноты

У Приватбанка возникли проблемы с наличной долларовой банкнотой. Об этом пишут клиенты банка в отзывах на «Минфине», которым не удается снять в кассах свои валютные сбережения в разных украинских городах, а также получить денежные переводы.

Доллар по 50 гривен, а инфляция 30,6% — прогноз Минэкономики

В правительстве ожидается, что в 2023 году курс доллара достигнет 50 грн, а индекс потребительских цен составит 30,6%. Такие показатели заложены в макроэкономическом прогнозе Министерства экономики, сообщили источники в Кабинете министров.

Электроника в Украине подорожает на 45−60%

Что происходит с ценами на электронику, какие факторы окажут влияние на них в будущем, рассказал основатель АЛЛО Дмитрий Деревицкий.

Укрпочта начала продажу благотворительных марок с Псом Патроном (фото, опрос)

Укрпочта 1 сентября презентовала шестой почтовый выпуск военного времени, посвященный псу-разминировщику Патрону. Об этом написал глава Укрпочты Игорь Смелянский.

Минфин разместил на аукционе облигации на 3,9 миллиарда

На аукционе 30 августа Министерство финансов Украины разместило военные облигации на более 3,92 млрд грн (в эквиваленте).

Криптовалютные кошельки: как выбрать подходящий

Хранение криптовалюты непосредственно на бирже или в обменном пункте, где она приобретена, кажется наиболее удобным и простым вариантом. Но это не всегда безопасно, а поиск подходящего кошелька становится довольно сложной задачей, особенно для новичков. Криптоэксперт Anton Svatyk просмотрел и протестировал разные виды кошельков, и рассказал о своем опыте.

Украинские беженцы могут обменять гривны в банке Польши только до 10 сентября

Беженцы из Украины смогут обменять гривны по курсу Нацбанка Польши до 10 сентября. Украинцы могли продать до 10 тысяч гривен по официальному курсу.

В «Дие» стали доступны новые сервисы и документы

В последний день лета пользователям приложения «Дия» стали доступны четыре новых сервиса: электронные пенсионное удостоверение и вид на жительство, документы на английском и услуга шеринга авто.

РФ полностью остановила поставки газа по «Северному потоку»

Поставка газа по «Северному потоку» полностью прекращена. Об этом сообщил российский монополист Газпром.

Хедж-фонды ставят на Баффета и активно скупают бигтехи

Институциональные инвесторы США, управляющие активами от $100 млн и более, уже отчитались перед американским регуляторами о своей деятельности за второй квартал. Для хедж-фондов он был не самым удачным — крупные клиенты изъяли в общей сложности $7,8 млрд. Тем не менее хедж-фонды активно перетряхивали свои портфели: что покупали, от каких акций избавлялись и почему, оценил «Минфин».

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