Словацкий президент Зузана Чапутова, комментируя массированную ракетную атаку РФ 2 января, подчеркнула важность помощи Украине в ее защите от российской агрессии.

Как пишет «Европейская правда», об этом она заявила в Twitter (X).

«Еще один Новый год, еще одно зверство. Лучший способ гарантировать, что агрессия Москвы не продолжится в следующем году – это предоставить Украине средства, необходимые для самозащиты», – указала Чапутова.

По ее словам, РФ выпустила рекордное количество ракет и беспилотников по городам и поселкам Украины, чтобы терроризировать мирное население.

Утром 2 января Россия массированно атаковала ракетами Украину. В Киеве зафиксировано падение обломков ракет в Печерском, Оболонском, Голосеевском и Святошинском районах. Также есть попадания в Харькове.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что россияне запустили по Украине 99 ракет различных типов, из них 72 удалось уничтожить.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после массированной ракетной атаки РФ ждет реакции и решительных мер западных стран.

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