

Аналитики крупнейших корпораций подготовили свои прогнозы экономических и геополитических угроз на 2024 год. Беларусь как государство с открытой экономикой в центре Европы также может ощутить на себе последствия определенных тенденций. При этом пока западные политики озабочены решением проблем за океаном, а не в собственных странах, белорусы четко следуют выбранному пути.





Синеокая укрепляет связи в Союзном государстве, расширяет сотрудничество на дальней дуге, ставит серьезные цели на Год качества. О том, с чем мир и Беларусь входят в новый год, рубрика «Площадка».





Денег нет, но вы держитесь — примерно это имеют в виду аналитики крупнейших финансовых структур в своих сценариях на 2024 год. Организация экономического сотрудничества и развития ухудшила годовой прогноз по динамике мировой экономики. Предварительно ее рост замедлится с запланированных ранее почти 3 % до 2,7 %. Цифра ниже, чем ранее рассчитывал МВФ.





Генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корманн объясняет это так: «Мировая экономика продолжает сталкиваться с проблемами как низкого роста, так и повышенной инфляции».





Для Беларуси МВФ, напротив, пересмотрел сценарий в положительный: рост нашей экономики специалисты фонда ожидают на уровне 1,3 %. Это ниже, чем утверждено указом Президента Беларуси, но от экспертов МВФ другого ожидать и не стоило. Мы себе поставили другую планку.





Прирост ВВП прогнозируется на 3,8 % за счет масштабных инвестиционно-производственных программ, реализации белорусской продукции на внешние рынки и расширения внутреннего спроса.





Международная аналитическая организация, входящая в состав Economist Group, в череде глобальных страшилок выделяет еще такие: затяжная рецессия, ужесточение монетарной политики, высокая инфляции в ряде регионов, а еще мировые торговые войны, природные катастрофы и рост забастовок.





Ряд тенденций связывают с чередой выборов на планете. Электоральные кампании пройдут в странах, где в общей сложности проживают свыше 4 млрд человек. Это более половины населения планеты.





Избиратели в США (да и не только) уже запаслись попкорном, ожидая развязки противостояния Джо Байдена и Дональда Трампа. От исхода этой гонки зависят в том числе отношения Соединенных Штатов с Китаем. А это уже история про мировую архитектуру.





Наша страна также готовится к выборам — спокойно и уверенно. Пока Запад наживается на военных конфликтах, в том числе у нас под боком, мы идем своим давно выбранным верным путем. Рассчитываем на себя и свои силы, выбираем надежных партнеров, делаем ставку на качество. Неслучайно и 2024 год у нас будет под знаком качества, как и когда-то 2010-й. Правда, Беларусь сегодня другая.





Она укрепляет кооперацию в Союзном государстве. Итоговые цифры еще не озвучены, но экономисты не сомневаются, что 2023 год вновь станет рекордным по уровню товарооборота Беларуси и России. В копилке ожидается не меньше 55 млрд долларов.





Синеокая уверенно повышает долю локализации в совместном с другими государствами производстве и активно развивает импортозамещение. Укрепляет отношения с партнерами на дальней дуге. Недавние знаковые визиты Александра Лукашенко в Объединенные Арабские Эмираты, Китай, на Африканский континент подтвердили, что Беларусь — надежный партнер, с которым хотят работать.





И если Запад, который так привык считать деньги, делает ставку на санкции, то это проблемы Запада. Не наши.





Глобальные сценарии, которые рисуют заокеанские аналитики, кому-то могут показаться пугающими и мрачными. Но мы верим, что для Беларуси 2024-й будет таким же спокойным и стабильным. Хотя это во многом зависит от каждого из нас. От ежедневного выбора. От отдачи на рабочем месте. От тепла, которое дарим своим близким. От маленьких, незаметных для кого-то дел и честных поступков, которые и являются фундаментом нашей мирной жизни.







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Аналитики крупнейших корпораций подготовили свои прогнозы экономических и геополитических угроз на 2024 год. Беларусь как государство с открытой экономикой в центре Европы также может ощутить на себе последствия определенных тенденций. При этом пока западные политики озабочены решением проблем за океаном, а не в собственных странах, белорусы четко следуют выбранному пути.



Синеокая укрепляет связи в Союзном государстве, расширяет сотрудничество на дальней дуге, ставит серьезные цели на Год качества. О том, с чем мир и Беларусь входят в новый год, рубрика «Площадка».



Денег нет, но вы держитесь — примерно это имеют в виду аналитики крупнейших финансовых структур в своих сценариях на 2024 год. Организация экономического сотрудничества и развития ухудшила годовой прогноз по динамике мировой экономики

. Предварительно ее рост замедлится с запланированных ранее почти 3 % до 2,7 %. Цифра ниже, чем ранее рассчитывал МВФ.



Генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корманн объясняет это так: «Мировая экономика продолжает сталкиваться с проблемами как низкого роста, так и повышенной инфляции».



Для Беларуси МВФ, напротив, пересмотрел сценарий в положительный: рост нашей экономики специалисты фонда ожидают на уровне 1,3 %. Это ниже, чем утверждено указом Президента Беларуси, но от экспертов МВФ другого ожидать и не стоило. Мы себе поставили другую планку.



Прирост ВВП прогнозируется на 3,8 % за счет масштабных инвестиционно-производственных программ, реализации белорусской продукции на внешние рынки и расширения внутреннего спроса.



Международная аналитическая организация, входящая в состав Economist Group, в череде глобальных страшилок выделяет еще такие: затяжная рецессия, ужесточение монетарной политики, высокая инфляции в ряде регионов, а еще мировые торговые войны, природные катастрофы и рост забастовок.



Ряд тенденций связывают с чередой выборов на планете. Электоральные кампании пройдут в странах, где в общей сложности проживают свыше 4 млрд человек. Это более половины населения планеты.



Избиратели в США (да и не только) уже запаслись попкорном, ожидая развязки противостояния Джо Байдена и Дональда Трампа. От исхода этой гонки зависят в том числе отношения Соединенных Штатов с Китаем. А это уже история про мировую архитектуру.



Наша страна также готовится к выборам — спокойно и уверенно. Пока Запад наживается на военных конфликтах, в том числе у нас под боком, мы идем своим давно выбранным верным путем. Рассчитываем на себя и свои силы, выбираем надежных партнеров, делаем ставку на качество. Неслучайно и 2024 год у нас будет под знаком качества, как и когда-то 2010-й. Правда, Беларусь сегодня другая.



Она укрепляет кооперацию в Союзном государстве. Итоговые цифры еще не озвучены, но экономисты не сомневаются, что 2023 год вновь станет рекордным по уровню товарооборота Беларуси и России. В копилке ожидается не меньше 55 млрд долларов.



Синеокая уверенно повышает долю локализации в совместном с другими государствами производстве и активно развивает импортозамещение. Укрепляет отношения с партнерами на дальней дуге. Недавние знаковые визиты Александра Лукашенко в Объединенные Арабские Эмираты, Китай, на Африканский континент подтвердили, что Беларусь — надежный партнер, с которым хотят работать.



И если Запад, который так привык считать деньги, делает ставку на санкции, то это проблемы Запада. Не наши.



Глобальные сценарии, которые рисуют заокеанские аналитики, кому-то могут показаться пугающими и мрачными. Но мы верим, что для Беларуси 2024-й будет таким же спокойным и стабильным. Хотя это во многом зависит от каждого из нас. От ежедневного выбора. От отдачи на рабочем месте. От тепла, которое дарим своим близким. От маленьких, незаметных для кого-то дел и честных поступков, которые и являются фундаментом нашей мирной жизни.



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