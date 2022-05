Украина завершила работу над второй частью опросника ЕС и ожидает, что уже в июне получит статус кандидата. Сегодня опросник передадут из Киева в Брюссель, сказала в интервью ZN.UA вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина.

“Опросник должен быть сегодня передан в Европейский Союз по официальным каналам”, — сказала она.

Напомним, президент Зеленский подписал заявку Украины на вступление в ЕС 28 февраля.

Первый опросник состоит из политической и экономической частей. Вопросы касаются политсистемы Украины с акцентом на независимость судебной системы, борьбу с коррупцией и соблюдение прав человека. То есть речь идет о том, как в Украине функционирует демократия и правовое государство.

Вторая часть первого опросника существенно короче, она касается состояния экономики и финансов, в частности, бизнес-климата, уровня приватизации и степени государственного вмешательства в экономику. Основная задача — выяснить, существует ли в Украине рыночная экономика, способная выдержать конкурентное давление, имеющееся в Евросоюзе.

Всего в опроснике почти 370 вопросов на около 40 страницах. Поэтому не удивительно, что ответы на него собраны в двух толстых томах. Их президент Украины Владимир Зеленский передал руководителю представительства ЕС в Киеве Матти Маасикасу 18 апреля — через рекордные 10 дней после получения первого опросника.

Второй опросник касается реализации правовых норм ЕС в Украине. Он передан Украине 13 апреля и он намного больше первого — почти 240 страниц с почти двумя тысячами вопросов. Эта часть посвящена праву ЕС, называемому acquis. Цель — выяснить, какие правовые нормы и правила действуют в Украине и насколько внедрено в ней европейское законодательство. Вопросы разбиты на 33 главы. Это те же главы, по которым впоследствии должны вестись переговоры о вступлении в ЕС, например, свобода движения товаров, система налогообложения или окружающая среда и изменение климата.

Читайте также: Стефанишина: Статуса кандидата в ЕС — это лучшая инвестиция в стабильность Украины

Подробнее читайте в интервью Владимира Кравченко с вице-премьером Ольгой Стефанишиной о шансах Украины получить статус кандидата в июне и помощь Евросоюза в восстановлении страны «Решение о предоставлении Украине статуса кандидата — наилучшая инвестиция ЕС в стабильность региона».

