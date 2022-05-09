Первый этап — оперативное восстановление во время боевых действий

Это прежде всего окна, двери, крыша зданий. Параллельно восстанавливается критическая инфраструктура. Разрушенные мосты заменяются понтонными мостами, временно ремонтируются дороги, восстанавливается железная дорога.

По словам премьер-министра, правительство уже направило 1,6 млрд грн на восстановление жилья в пострадавших от военных действий регионах.

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Второй этап — после завершения военных действий

«Будет определенный этап инвентаризации убытков, разработки проектно-сметных документаций, согласований с партнерами. Мы хотим, чтобы они приняли участие в восстановлении Украины по региональному принципу. Уже около десятка стран сказали, что они хотят восстанавливать», — поделился Денис Шмыгаль.

Он добавил, что пока будет продолжаться данный этап до большого восстановления, конечно, нужно будет расселять людей, покупать имеющееся жилье, делать заказы на строительство следующего, запускать дополнительные государственные программы, чтобы стимулировать строительство в Украине, а также создание заводов для производства строительных материалов.

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Третий этап — это полный план восстановления Украины

Он предполагает не просто восстановление зданий, а изменение парадигмы нашего государства — восстановление вместе с партнерами по региональному и параметрическому принципу.

В каждом городе должен быть мусороперерабатывающий завод, качественно восстановленные сети, должна быть качественная питьевая вода и водоотвод, очистные сооружения. Нас будет интересовать зеленая экономика, меньше выбросов на предприятиях.

«Если мы восстанавливаем предприятие, мы не будем ставить устаревшее оборудование и печи. Мы будем ставить современное оборудование, энергоэкономное и с очень низким уровнем выбросов. В этом направлении мы будем двигаться», — пояснил премьер-министр.

Как ранее писал «Минфин», в рамках визита в Варшаву премьер-министр Денис Шмыгаль представил международным партнерам и донорам платформу United24, создание которой инициировал Владимир Зеленский, а также план и фонд восстановления Украины.

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