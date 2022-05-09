Кто три месяца изо дня в день говорил, что «войны не будет» и блокировал все попытки военных начать проактивную подготовку?

Чем дальше от Киева война — тем больше появляются политические игрища на костях. Одни начинают «искать виновных» и готовиться к новому политическому сезону. А другие – «стрелочники» – пытаются, ожидаемо, переложить ответственность за все ошибки на армию.

Вчера в эфире «Фейгина Live» «голос Офиса президента» Алексей Арестович поднял вопрос ответственности за подготовку к войне, оборону юга на Крымском направлении и обеспечение, обученности Территориальной обороны. Если читать между строк — обществу нужно дать крайних и определить виновных за допущенные ошибки.

Так вот, если кто-то не знает или забыл, то я напомню – Вооруженные силы Украины занимаются применением и подготовкой армии. А их обеспечением, перевооружением и развитием, как и подготовкой государства к обороне, в мирное время занимается Министерство обороны, Верховная Рада и Кабмин. Но самое главное — все ключевые фамилии, отвечающие за эти процессы, определяются исключительно из Офиса президента.

Вкусный кофе в солнечном Киеве вам обеспечивают сотни погибших и раненых мужчин и женщин каждый день

Поэтому, пан Алексей, можете начать свой «маленький джихад», как вы озвучили, с ваших коллег по Офису, а именно:

– кто будет отвечать за назначение министром Андрея Тарана и начальником генерального штаба Руслана Хомчака, которые фактически на два года остановили развитие ВСУ?

– кто будет отвечать за провал государственного оборонного заказа два года подряд?

– кто будет отвечать за такие проекты, как «два корвета до 2035 года», которые съели значительный процент оборонного бюджета и не работают в этой войне?

– кто будет отвечать за искусственное блокирование запуска Территориальной обороны на год, из-за нежелания, чтобы закон был не от президента?

И главное — кто три месяца изо дня в день говорил, что «войны не будет» и блокировал все попытки военных начать проактивную подготовку?

И если кто-то вдруг забыл, то я напомню, что вкусный кофе в солнечном Киеве вам обеспечивают сотни погибших и раненых мужчин и женщин каждый день. Каждый день. И сегодня искать виновных среди них – совершенно не самая лучшая идея. Виноваты не в армии, хоть и там есть, кого и за что спросить, виноваты в высоких кабинетах, которые формировали бюджеты, политики и определяли фамилии на ключевые должности.

Оригинал