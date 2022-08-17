Оснащение Войска польского самым современным оборудованием мало что даст, если оно не будет иметь должной противовоздушной защиты. Такие опасения высказал польский отставной генерал Мечислав Бенек.

В эфире польского радио Тok.fm боевой генерал Бенек, участвовавший в своё время в натовских миссиях в Сирии, Боснии и Герцеговине, Западной Сахаре и Турции, раскритиковал планы Минобороны Польши по модернизации армии.

По мнению генерала, объявленные министром Мариушем Блащаком закупки создают впечатление, что всего через несколько лет «польская армия будет иметь мощную силу, способную помешать агрессивным планам Путина». Однако есть сомнения, всё ли пойдёт по плану, предупреждает Мечислав Бенек.

«Заявленные военные программы не только очень дороги, но и на их реализацию потребуется до 10 лет. Кроме того, даже если бы удалось их реализовать и снабдить польских солдат тысячами современных видов оружия, мы не должны забывать о защите этой огромной массы войск с воздуха. И тут у нас проблема. Без зенитного прикрытия, когда мы разместим боевые бригады в поле, противник будет стрелять по ним, как по уткам!» — заявил польский генерал.

Другой генерал, экс-командующий польским спецназом Роман Полько также признал, что задержки в строительстве системы ПВО страны большие.

«К сожалению, мы далеки от израильского железного купола, чтобы фактически полноценно защищать польское небо, но мы также должны помнить, что находимся в системе НАТО», — прокомментировал в интервью Fakt бывший командир подразделения «Гром» генерал Полько.