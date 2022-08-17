С началом полномасштабной войны с Россией украинская финансовая система получила тяжелый удар, но выстояла. Украинские банки продолжают работать в условиях военного положения. Среди них – ComInBank, который с самого начала российской агрессии оставался в строю, обеспечивая необходимую работу своих отделений даже во время сверхсложных времен под обстрелами, в условиях комендантских часов и постоянных воздушных тревог.

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ComInBank выполняет взятые обязательства и возвращает кредит рефинансирования досрочно

Одной из приоритетных задач банка на сегодняшний день является стабильная работа с обеспечением оптимальной нормы прибыли, поддержка клиентов при сложных условиях ведения бизнеса

, выполнение взятых на себя обязательств, в частности, по обслуживанию кредитов рефинансирования, которые были привлечены у Национального банка Украины.

Банк в течение 2021 года и первого квартала 2022 года привлекал кредиты рефинансирования от Национального банка Украины, учитывая относительно низкую стоимость этих ресурсов (6-11% годовых), срочность (до 2026 года) и возможность их эффективного вложения в активы с более высокой доходностью, в частности кредиты физическим лицам и субъектам хозяйствования и ОВГЗ. Но в случае кризисного изменения учетной ставки эффективно досрочное погашение привлеченного рефинансирования.

Учитывая достаточный запас ликвидности (банк в основном вкладывал свободные ресурсы в краткосрочные ОВГЗ в гривне, своевременно погашаемые Минфином Украины), стабильно прибыльную деятельность (банк диверсифицирует направления получения доходов и компенсирует временное снижение эффективности от кредитования за счет увеличения комиссионных доходов от расчетных операций карточного бизнеса) банк досрочно возвращает средства рефинансирования и относительно короткий промежуток времени. Так, к концу августа ComInBank уже вернет около 50% привлеченной суммы кредитов (ориентировочно 2 млрд грн), а в течение следующих трех месяцев планирует выполнить все обязательства НБУ, вернув заимствованные средства в полном объеме.

ComInBank в условиях военного времени продолжает активно поддерживать бизнес и население, обеспечивая стабильность, надежность, уверенность и взаимное доверие в отношениях с клиентами.

ComInBank вносит свой собственный вклад в жизнедеятельность банковской системы

Платит налоги

За 6 месяцев текущего года банк получил более 60 млн грн прибыли, сформировал дополнительно 180 млн грн резервов под кредитные риски (на сегодняшний день резервы составляют более 10% кредитного портфеля и ежемесячно увеличиваются), оплатил более 50 млн грн налогов и сборов. Показатели эффективности Банка достаточно высоки среди конкурентов и составили ROE – 26%, ROA – 1,5%, SIR – 34%.

Создает новые рабочие места

За период с февраля 2022 года банк привлек в свою команду 60 новых работников на отделение и 15 в головной офис.

Сегодня около 90% отделений банка возобновили свою работу и обслуживают клиентов в рабочие дни с 9 до 18:00.

Открывает новые отделения

Во время войны банк не просто не прекращает работу и не снижает обороты, но активно развивается. За период с момента начала активных боевых действий ComInBank открыл 12 новых отделений в таких городах как Киев, Ужгород, Борисполь, Белая Церковь, Каменское, Черкассы.

Cominbank остается надежным и стабильным Банком-партнером даже в условиях военного положения.

ComInBank сохранил доверие населения

Несмотря на рыночные тенденции последних месяцев до сокращения депозитов физических лиц в банковской системе, ComInBank сохранил доверие населения и увеличил объем срочных депозитов за I полугодие на 6% до 1,5 млрд грн.

ComInBank предоставляет все банковские услуги, отвечающие нормативам и требованиям НБУ.

Вся команда ComInBank максимально сосредоточена на четких и последовательных действиях в условиях военного положения. Банк всегда на связи со своими клиентами через контакт-центр, обрабатывающий все обращения в усиленном режиме.

ComInBank остается одним из крупнейших и эффективных банков Украины

Благодаря четкой и слаженной работе ComInBank вошел в пятерку наиболее эффективных банков в первые три месяца активной фазы войны (данные аналитического исследования проекта CASE Украина).

Кроме того, ComInBank находится в ТОП-25 крупнейших банков Украины (данные НБУ).

Также обращаем внимание, что 11 августа 2022 года решением рейтингового комитета Рейтингового агентства «Стандарт-Рейтинг» был обновлен долгосрочный кредитный рейтинг ComInBank по национальной шкале на уровне uaAAA. характеризует банк высокой кредитоспособностью.