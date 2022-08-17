Регулятор пояснил ситуацию на валютном рынке

В Национальном банке Украины (НБУ) разработали целый пакет мер по сбалансированию финансового сектора между банковскими и небанковскими (пунктами обмена валют) учреждениями. Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель председателя Совета Национального банка Украины Василий Фурман, передают «Комментарии».

«Небанковский финансовый рынок перешел под контроль Национального банка чуть больше года назад. Понятно, что эта система нуждается в реформировании так же, как банки в 2014-2015 годах, когда проходил процесс оздоровления. Да, был запрет. Требовалось, например, видеонаблюдение. Охрана необходима», – отметил Фурман.

К нефинансовым учреждениям нужно принимать те же меры и требования, что и к банкам, чтобы уравнять их конкурентоспособность в купле-продаже валют. Запрет обменникам показывать курс валют на уличных табло в НБУ объясняют спекуляциями этих учреждений.

«Нацбанк принимал и принимает жесткие меры. Ситуация полностью находится под контролем. Ситуация стабилизирована. Мы не до конца понимали ситуацию, почему, когда мы увеличили фиксированный курс с 29,5 до 36,6, почему наличный курс стал 42-43 и больше. При этом объективных экономических причин для этого вообще не было. Затем мы увидели, что наличный курс гривны начал укрепляться. На сегодняшний день он составляет однозначно меньше, чем 40. Надо смотреть по региону, по тем или иным банкам», — заявил заместитель председателя Совета Национального банка.

Сейчас банки продают валюты почти в два раза меньше пунктов обмена валют. Помимо этого, пункты обмена валют используют на потребителях агрессивный маркетинг, побуждая на эмоциях необдуманно скупать или продавать валюту, отмечают в НБУ.

Выгодно купить доллары граждане Украины могут онлайн. «Можно купить безналичный доллар, разместив этот доллар в банковской системе, и там курс 37 с копейками. Зависит от банка, надо смотреть, но этот курс гораздо более выгоден», — заверил эксперт.

Заместитель председателя Совета Национального банка Украины подытожил, что, по его мнению, недавние скачки курса доллара в обменниках были рассчитаны на психологическое влияние на покупателей, на спекулятивном факторе со стороны пунктов обмена валют.

Напомним, Национальный банк Украины засекретил курсы валют. Пунктам обмена валют запретили обнародовать курс на уличных информационных табло. Узнать курс теперь можно только в помещениях обменников. В то же время, такие ограничения на банковские учреждения не распространяется. Такое новшество вызвало недовольство киевлян.

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