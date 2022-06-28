Святослав Михайлюк присоединился к тренировочному лагерю мужской национальной сборной Украины по баскетболу, завершающей подготовку к июльским матчам квалификации чемпионата мира-2023.

Как информирует официальный сайт Федерации баскетбола Украины (ФБУ), 25-летний украинский защитник клуба НБА «Торонто Рэпторс» накануне прибыл в Ригу (Латвия). Михайлюк уже провел первую тренировку с командой, передает Укринформ.

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1 июля «сине-желтые» встретятся в Риге с командой Грузии, а 4 июля в Скопье будут противостоять Северной Македонии. 7 июля сборная Украины сыграет в Риге перенесенный матч против чемпионов мира испанцев.

Фото: fbu.ua.