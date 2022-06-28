Развивающиеся страны живут своей экономической жизнью во власти Федеральной резервной системы США. Это может звучать грубо, но истины от этого не становится меньше.

Когда монетарные условия в США облегчаются, капитал приходит в страны с развивающейся экономикой, что облегчает этим странам самофинансирование. Но когда ФРС ужесточает свою ДКП, как это происходит сейчас, направление потоков капитала меняет курс, поскольку он стремится получить более высокую и более надежную доходность снова в США.

Этот цикл обычно понимается как результат воздействия более высоких или более низких процентных ставок в США на приток капитала в развивающиеся страны. Однако на эти страны влияет не только доходность активов США; обменный курс доллара также играет большую роль в этой драме.

Вот четыре причины, по которым более сильный доллар усложняет жизнь странам с развивающейся экономикой.

Во-первых, более сильный доллар имеет тенденцию подавлять рост мировой торговли. Это доминирующая валюта для выставления счетов и расчетов по огромному количеству глобальных торговых транзакций. Поскольку покупательная способность неамериканских валют снижается при укреплении доллара, укрепление американской валюты, как правило, делает мир беднее и менее вовлеченным в торговлю.

Поскольку развивающиеся страны, как правило, являются тем, что экономисты называют небольшими, открытыми экономиками, которые особенно зависят от мировой торговли, все, что оказывает на нее понижательное давление, скорее всего, будет для них болезненным.

Во-вторых, более сильный доллар имеет тенденцию подрывать кредитоспособность развивающихся стран, долги которых деноминированы в американской валюте. Повышение курса доллара приводит к тому, что странам становится дороже покупать американскую валюту, необходимую им для обслуживания своих долгов. Это, вероятно, будет наиболее болезненным для стран с низким уровнем дохода, которые, как правило, имеют лишь ограниченную возможность брать международные займы в своей собственной валюте даже в лучшие времена.

В-третьих, сильный доллар, вероятно, будет неудобен для Китая в наши дни, и то, что плохо для этой страны, как правило, негативно для стран с развивающейся экономикой, учитывая их связи с китайскими цепочками поставок и спросом на сырьевые товары.

Хотя на первый взгляд кажется привлекательным думать, что ослабление юаня может быть удобным способом увеличения китайского экспорта, в противоположном направлении действуют две большие силы.

Во-первых, из-за повышения стоимости импортных товаров более слабый юань усложняет жизнь малым и средним предприятиям в Китае, которые в любом случае уже столкнулись с длительным снижением своей прибыльности. Во-вторых, ослабление юаня, как правило, вызывает отток капитала из Китая, чего власти Пекина предпочитают избегать, стремясь сохранить позитивные ожидания в отношении своей валюты.

Наконец, более сильный доллар в настоящее время, вероятно, будет более инфляционным для стран с формирующимся рынком, чем это было в прошлом. Последние годы позволили нам забыть о том, что обесценивание валюты в развивающейся стране может быстро привести к инфляции. Это связано с тем, что так называемое «переносное воздействие» обменного курса на инфляцию в последние годы действительно имеет тенденцию быть относительно низким.

Однако прошлое не может быть хорошим проводником в настоящее. Одна из основных причин, по которой снижение обменного курса не привело к инфляции в последние годы, заключается просто в том, что глобальная инфляция была упорно низкой. Но теперь все изменилось. Стоит беспокоиться о том, что в то время, когда инфляция ускоряется, обесценение валюты, скорее всего, усилит давление на внутренние цены. Добавьте масла в огонь, и вы получите больше огня.

В настоящее время мировая экономика представляет собой довольно враждебную среду для развивающихся стран: растущие риски рецессии на западе; неудобное замедление в Китае; снижение доступности и более высокая стоимость финансирования, поскольку инвесторы становятся менее склонными к риску; ускорение инфляции почти повсеместно; и растущая озабоченность по поводу наличия продовольствия в ряде стран.

И это только на переднем плане. На заднем плане перспектива деглобализации усилий политиков в США, Европе и Китае по достижению устойчивости цепочки поставок будет осуществляться за счет будущих потоков прямых иностранных инвестиций в страны с развивающейся экономикой.

Учитывая все это, укрепляющийся доллар — это последнее, что нужно развивающимся странам. Однако проблема может не исчезнуть в ближайшее время. В начале 1980-х — когда США в последний раз столкнулись с серьезной инфляционной проблемой — курс доллара вырос почти на 80 процентов. История может не повториться полностью, но если доллар продолжит укрепляться с такой же свирепостью, как 40 лет назад, путь для развивающихся экономик будет ухабистым.

Дэвид Любин. Автор возглавляет отдел экономики развивающихся рынков в Citi.

По материалам Financial Times

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