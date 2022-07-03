В июне Украина экспортировала 2,7 млн тонн агропродукции альтернативными путями из-за блокирования морских портов российскими войсками, что на 30% превышает результаты мая, сообщает ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса».

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Структура экспорта в июне

зерновые культуры — 1,4 млн т (кукуруза — 86%, пшеница — 10%, ячмень — 3%). Прирост к показателю в прошлом месяце: +23%;

масличные культуры — 642,5 тыс. т (семена подсолнечника — 84%, сои — 14%, рапса — 2%). Прирост: +52%.

растительные масла — 298,5 тыс. т (подсолнечное масло — 94%, соевое — 6%). Прирост: +45%.

жмых после извлечения растительных масел — 139,1 тыс. т (подсолнечное — 81%, соевое — 19%). Прирост: +20%.

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География экспорта

География экспорта существенно изменилась с начала войны. Если до войны основными покупателями украинской продукции были Китай, Индия, Нидерланды и Египет. Сейчас основными странами-покупателями продукции АПК являются европейские страны, которые находятся рядом с Украиной: Румыния, Польша, Болгария, а также Турция.

Напомним, Украина заработала 10 миллионов гривен на экспорте электроэнергии в Европу за первый день торгов.

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