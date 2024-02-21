Евразийский банк развития опубликовал обновленную аналитику по макроэкономическим итогам 2023 года для стран-участниц с некоторыми прогнозами на 2024 год. Мировая экономика в целом и экономики стран — участниц ЕАБР продолжают стабилизироваться после 2022 года. Подробнее — в материале ia-centr.ru.

Глобальные тренды и итоги 2023 года для мировой экономики





Рост мировой экономики в 2023 году составил 3 %, однако этот рост распределен неравномерно. В целом всё еще наблюдается тенденция замедления роста мировой экономики. Одним из основных факторов остается высокая процентная ставка большинства финансовых регуляторов.





Экономика США в 2023 году, вопреки прогнозам, выросла на 2,5 %. Во многом этого удалось добиться за счет резкого увеличения внутреннего спроса. Однако ожидается, что высокая ключевая ставка всё же сыграет свою роль и произойдет замедление роста. Экономика еврозоны в прошлом году была близка к состоянию рецессии. В четвертом квартале рост экономики в еврозоне составил всего лишь 0,5 %.





Проинфляционные риски не позволяют Федеральной резервной системе (США) и Европейскому центральному банку снизить процентные ставки. Но при этом жесткая политика

регуляторов позволила значительно снизить инфляцию в США и ЕС.





Экономика Китая выросла на 5,2 %, что даже больше, чем прогнозировало правительство Китая (5 %). Факторами роста стали повышение внутреннего спроса, рост инвестиций и обрабатывающей промышленности. Факторами риска остаются кризис на рынке недвижимости и дефляция.

Казахстан





Прошлый год для экономики Казахстана оказался успешным. По итогам 2023 года экономика Казахстана выросла на 5,1 %. Основным фактором стало повышение внутреннего спроса и инвестиционной активности. Согласно прогнозам аналитиков ЕАБР, в 2024 году ожидается рост экономики в 5,1 %.





Объем промышленного производства в Казахстане в прошлом году вырос на 4,3 %. 58 % этого роста обеспечила добыча нефти и газа, а 35 % — машиностроение. В 2024 году ожидается дальнейший рост объема обрабатывающей промышленности.





Объем инвестиций в 2023 году вырос на 13,7 %. В основном вливания пришлись на сферы транспорта, промышленности, ИКТ и энергетики. А рост объёма внешней торговли в 2023 году составил 2,2 %.





Инфляция по итогам 2023 года составила 9,8 %, и она начала снижаться в январе (9,5 %). К концу 2024 года аналитики ЕАБР ожидают роста потребительских цен на уровне 7,1 %. В свою очередь, подобная тенденция позволяет регулятору смягчить денежно-финансовую политику. В январе ключевую ставку снизили до 15,25 %. К концу 2024 года ожидается дальнейшее снижение до 10 %.



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Киргизия





Рост ВВП Киргизии по итогам 2023 года составил 6,2 %. Основными факторами ускорения роста также стали повышение внутреннего спроса и инвестиции. Аналитики ЕАБР ожидают замедления роста до 4,5 % в 2024 году.





Объём промышленного производства в 2023 году вырос в республике на 2,7 %. Основными факторами стали рост легкой промышленности и энергетика. Например, текстильная промышленность выросла во многом благодаря смягчению санитарных требований в Китае, что позволило активнее экспортировать туда.





Объём инвестиций в 2023 году вырос на 18,8 %, при этом объём внешних инвестиций снизился на 26,3 %.





При этом увеличился объём ассигнований из республиканского и местного бюджетов — в 2,1 и 1,5 раза соответственно. Вливания пришлись на секторы образования и здравоохранения, а также на розничную торговлю и обрабатывающую промышленность.





Уровень инфляции также снизился до 7,3 %. Ожидается достижение целевого показателя в 5–7 % к концу года. Однако Национальный банк не снизил ключевую ставку, сохранив её на уровне 13 %. Ожидается сохранение показателя до конца 2024 года.

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Таджикистан





Экономика Таджикистана в 2023 году выросла на 8,3 %, чего удалось добиться благодаря сильному внутреннему спросу, а также экспорту. Ожидается, что благодаря расширению мощностей индустриального сектора и сопровождающих инвестиций экономика Таджикистана сохранит высокие темпы роста (7,3 %).





Промышленность в Таджикистане по итогам года выросла на 12 %. Динамика роста наблюдается практически во всех основных отраслях. Добывающая промышленность выросла на 11,7 %, обрабатывающая — на 12,3 %, и энергетика — на 7 %.





Инфляция в 2023 году снизилась до 3,8 %. К концу года уровень инфляции, согласно прогнозам, достигнет целевых показателей Национального банка (6 % с погрешностью в 2 %). Эти тенденции позволили Нацбанку снизить ставку с 10 до 9,5 %. К концу 2024 года ожидается, что НБ прибегнет к смягчению еще раз (9 %).





2023 год в целом оказался успешным для Казахстана, Киргизии и Таджикистана на макроэкономическом уровне. Примечательным в этом плане представляется повсеместное увеличение внутреннего спроса. Несмотря на снижение темпов роста потребительских цен (инфляции), проинфляционные риски всё же сохраняются.

Полную версию доклада читайте на сайте Евразийского банка развития.



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