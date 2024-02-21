Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя попавшую в СМИ инструкцию госсекретаря США Энтони Блинкена своим сотрудникам, согласно которой американским дипломатам не рекомендуется употреблять «проблемные» слова «мать», «отец», «муж» и «жена», заявила, что рекомендуемое госдепом слово «люди» некоторым в администрации Джо Байдена предстоит заслужить.

«Согласно методичке, обращение „дамы и господа“ теперь считается американским правительством „обидным“. Заменить эти слова госсекретарь США предлагает так: „все“, „люди“, „вы все“, „родитель“, „ребёнок“, „супруг“, „партнёр“», — написала дипломат в своем телеграм-канале.

Захарова добавила, что «в госдепе не рекомендуют определять гендерную идентичность человека просто на основании внешности или имени, ведь гендер может регулярно меняться».

«Честно говоря, обращаться ко многим американским дипломатам „дамы и господа“, независимо от их нестабильной гендерной принадлежности, казалось проблематичным уже давно, учитывая их кровавый вклад в мировые конфликты. А вот обращение „люди“, на мой взгляд, некоторым из них только предстоит заслужить», — отметила официальный представитель МИД РФ.



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