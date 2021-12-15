Своей главной задачей президент Белоруссии видит обязательство уберечь государство и народ от войны. ОБ этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 15 декабря во время встречи с активом Витебской области назвал своей

По его словам, сегодня в мире происходит постоянное нагнетание ситуации.

«Мимо нас ни одна война не проходила. Поэтому моя задача — уберечь государство и народ от войны. Поэтому я от вас требую монолита и сплоченности», — сказал он.

При этом он предупредил о продолжающихся попытках раскачать ситуацию в стране перед референдумом и призвал в этой связи силовиков и госслужащих не расслабляться.

«Ситуация, не скажу, что критическая, это не ситуация прошлого года. Но всегда призываю вас, что нам ни в коем случае нельзя расслабляться. И не только правоохранительным органам. Они задействованы на всю катушку. Им спуска нет и не будет. Мы недотягиваем в госструктурах. Государственные служащие должны встрепенуться. Самое главное: нам надо работать с населением и работать не формально», — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко также обратил внимание на вопросы территориальной обороны.

«Я не хочу, чтобы наш народ в очередной раз оказался на линии излома и не дай бог в центре какой-то войнушки. А чтобы мы не оказались там, мы должны быть к этому готовы. Поэтому новый губернатор, председатели райисполкомов, горисполкомов, вы знаете, что у нас есть территориальная оборона и территориальные войска». — отметил он.

Президент Белоруссии поручил уделить этому вопросу внимание, начиная от персонального состава и заканчивая вопросами составления соответствующих планов и материального обеспечения.

«Посмотрите те объекты, которые вам придется защищать в случае чего на местах. Во всем разберитесь», — подчеркнул Лукашенко.

Кроме того, по словам президента Белоруссии, настораживает его и возможность в современных реалиях кибератак, что, если не принимать необходимых мер защиты, может привести к самым серьезным последствиям.

«Поэтому подумайте, как вы будете защищать свои компьютеры, сети и прочее», — поручил глава Белоруссии.

Лукашенко также подчеркнул, что в условиях санкционной политики коллективного Запада нужно активнее работать и искать различные пути преодоления тех или иных трудностей.

«Тот, кто с этим работает, спокойно нашли пути и работают. Да, будут нюансы, будут и проблемы. Но надо шевелиться. Мы должны выстоять… Я жду от вас отдачи, как бы ни было тяжело. Оправдания не принимаются. Санкции санкциями, а нам надо жить и быть аккуратными», — заявил он.

Напомним, после президентских выборов августа 2020 года в Белоруссии на протяжении нескольких месяцев проходили протестные акции. Власти республики подавили протесты и обвинили Запад в попытке провести в республике государственный переворот. В ответ ЕС и США не признали Лукашенко легитимным главой Белоруссии, заявили о поддержке его противников и ввели против страны санкции, которые в том числе, затрагивают основные секторы белорусской экономики.