Фото: «ТиКиїв»

Національний банк оприлюднив курси валют на середу, 3 січня. Скільки зараз коштують американський долар, євро та польський злотий офіційно та в обмінниках Києва, читайте далі.

Основні валюти продовжують дорожчати на фоні гривні. Так, курс долара зріс на 7 копійок і зараз становить 38,08 грн. Євро, навпаки, впав у ціні на 29 копійок та коштує 41,72 грн. Курс злотого також знизився на 10 копійок — до 9,56 грн.

В обмінниках Києва 3 січня діють такі середні курси валют:

долар купують за 38,77 грн, продають за 39,20 грн;

за 38,77 грн, за 39,20 грн; євро купують за 42,50 грн, продають за 43,15 грн;

за 42,50 грн, за 43,15 грн; злотий купують за 9,60 грн, продають за 9,90 грн.



Курси валют на сайті Мінфін

Середні курси валют у банках сьогодні становлять:

долар купують за 38,77 грн, продають за 39,20 грн;

за 38,77 грн, за 39,20 грн; євро купують за 42,50 грн, продають за 43,15 грн;

за 42,50 грн, за 43,15 грн; злотий купують за 9,60 грн, продають за 9,90 грн.



Курси валют на сайті Мінфін

Раніше «ТиКиїв» розповідав про те, чим запам’яталась дата 3 січня в історії Києва. У цей день Українська Національна Рада ЗУНР схвалила постанову про з’єднання з УНР та були встановлені дипломатичні стосунки з США.

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