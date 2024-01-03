Фото: «ТиКиїв»
Національний банк оприлюднив курси валют на середу, 3 січня. Скільки зараз коштують американський долар, євро та польський злотий офіційно та в обмінниках Києва, читайте далі.
Основні валюти продовжують дорожчати на фоні гривні. Так, курс долара зріс на 7 копійок і зараз становить 38,08 грн. Євро, навпаки, впав у ціні на 29 копійок та коштує 41,72 грн. Курс злотого також знизився на 10 копійок — до 9,56 грн.
В обмінниках Києва 3 січня діють такі середні курси валют:
- долар купують за 38,77 грн, продають за 39,20 грн;
- євро купують за 42,50 грн, продають за 43,15 грн;
- злотий купують за 9,60 грн, продають за 9,90 грн.
Курси валют на сайті Мінфін
Середні курси валют у банках сьогодні становлять:
- долар купують за 38,77 грн, продають за 39,20 грн;
- євро купують за 42,50 грн, продають за 43,15 грн;
- злотий купують за 9,60 грн, продають за 9,90 грн.
Курси валют на сайті Мінфін
Раніше «ТиКиїв» розповідав про те, чим запам’яталась дата 3 січня в історії Києва. У цей день Українська Національна Рада ЗУНР схвалила постанову про з’єднання з УНР та були встановлені дипломатичні стосунки з США.
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