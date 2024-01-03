Французское правительство с 1 января 2024 года вводит ряд мер, которые, по его словам, сделают крупнейшую страну Западной Европы более справедливой, «зелëной» и более обеспеченной: от повышения минимальной заработной платы до увеличения количества электромобилей, обязательного использования компоста и помощи в покрытии расходов на ремонт бытовой техники.

Но поскольку инфляция по-прежнему высока, не все изменения будут приветствоваться жителями Пятой республики, отмечало в первый день года Международное французское радио (RFI).

Инфляция во Франции снижается после рекордного скачка в начале 2023 года, тем не менее остаëтся выше, чем была на протяжении большей части прошлого десятилетия. Для заработной платы и пособий, привязанных к инфляции, это также означает их повышение.

Минимальная заработная плата во второй по величине экономике еврозоны, которая автоматически корректируется каждый январь в зависимости от инфляции, увеличивается в этом году с 11,52 евро в час до вычета налогов до € 11,65, то есть на 1,13 процента. Те, кто работает полный рабочий день, будут получать дополнительно € 19,72 в месяц, в результате чего их зарплата составит € 1767.

Государственные пенсии также были повышены, чтобы не отставать от инфляции, увеличившись на 5,3%.

С учëтом инфляции шкала, определяющая ставку подоходного налога, корректируется: каждая категория доходов будет увеличена на 4,8%.

С января граждане, проходящие стажировку, будут получать на € 0,30 за час больше. Правительство повысило установленную законом минимальную заработную плату для стажеров с € 4,05 в час до € 4,35.

Продукты питания — одна из категорий, где инфляция во Франции самая высокая. Чтобы помочь работникам покрыть свои счета, правительство расширяет схему, которая позволяет им тратить свои «билеты в ресторан» (ваучеры, предлагаемые работодателями для покрытия стоимости обеда в рабочие дни) на продукты, а не только на еду вне дома или готовые блюда. Схема «ваучеров на питание» должна был закончиться в декабре 2023 года, но этот срок был продлëн на год — до конца 2024 года.

Высокая инфляция также означает более высокие цены, и в 2024 году расходы населения на некоторые услуги и товары существенно вырастут. Так, отправка письма станет в среднем примерно на 8,3% дороже, поскольку французская почтовая служба поднимет цены на марки. С января стоимость стандартной «зелëной марки» для обычной внутренней почты поднимется с € 1,16 до € 1,29. La Poste заявляет, что эти изменения отражают инфляцию и падение спроса на физическую почту.

Местные курильщики будут вынуждены платить до € 12 за пачку сигарет после повышения цен на табачные изделия, которые регулируются правительством и привязаны к инфляции. Точная сумма варьируется в зависимости от марки и места производства, но к пачке из 20 сигарет добавляется от € 0,40 до € 1.

Подорожание ждëт и общественный транспорт Парижа, который принимает в этом году летние Олимпийские игры. Жители столичного региона столкнутся с более высокими счетами за пользование автобусами, метро и другими общественными средствами передвижения: ежемесячный проездной Navigo с января стоит на € 2,30 дороже и достигнет € 86,40.

Впрочем, это меньшее увеличение, чем в январе 2023 года, когда плата подскочила почти на € 9 в месяц, благодаря соглашению между правительством и региональной транспортной компанией, которое ограничивает рост цен для обычных пассажиров в течение следующих нескольких лет.

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