Мировая экономика и международные отношения в целом в последние годы испытывают жесточайший стресс. Человечество вступило в полосу слома однополярной модели мироустройства. Это значит, что противоречия между ведущими игроками на мировой арене и борьба за сферы влияния будут только усиливаться. А поскольку мир не придумал иных способов разрешения споров, кроме войны и диалога, не стоит сбрасывать со счетов любую площадку дипломатического разрешения кризисов, в том числе и в рамках G20, или «Большой двадцатки». В отличие от G7, рупора коллективного Запада, в G20 представлены интересы более широкого круга стран, в том числе Глобального Юга. И их голос звучит все более громко, уверенно и настойчиво.



Президент Беларуси Александр Лукашенко:

— В попытке сохранить ускользающее мировое господство США сосредоточены на экономическом удушении России. Назревает и противостояние у них с Китаем. Иран давно уже для Штатов враг номер один в регионе. А что, другие страны Востока и Юга в восторге от миропорядка по западным лекалам?

В этих условиях активизация взаимодействия Беларуси, России, Китая, Ирана, стран Ближнего Востока, других конструктивных центров силы представляет реальную угрозу концепции однополярного мира.

Из ежегодного Послания белорусскому народу и Национальному собранию, 31 марта 2023 года.

Взвешенная повестка

Сначала немного предыстории. «Большая двадцатка» государств была создана в конце 1990‑х, когда азиатские страны были охвачены финансовым кризисом, а западные не знали, как на него реагировать. Тогда министры финансов «Большой восьмерки» выступили с инициативой расширить число стран для обсуждения вопросов финансовой политики, пригласив туда такие крупные государства, как Китай и Индия, без которых решение мировых экономических проблем не представлялось возможным. Сегодня в G20 входят 19 государств с крупнейшими экономиками, Евросоюз и Африканский союз как коллективные участники. В совокупности на G20 приходится 85 процентов мирового валового национального продукта, 75 процентов мировой торговли и две трети населения мира.

Однако, несмотря на политическую и идеологическую разнородность стран‑участниц (а может, и благодаря этому), у «Большой двадцатки» сегодня есть все шансы продвигать взвешенную повестку, учитывающую интересы не только США и их союзников. Примером тому стал сентябрьский саммит G20 в Нью‑Дели.

Одним из главных его итогов стал тот факт, что лидерам западных держав не удалось переманить на свою сторону Индию, Китай и представителей Глобального Юга. В принятой декларации, вопреки ожиданиям США и стран Западной Европы, нет ни слова осуждения России за спецоперацию в Украине. Отсутствие каких бы то ни было антироссийских формулировок, с одной стороны, свидетельствует об ослаблении влияния Запада, с другой — олицетворяет рост влияния Индии и Китая при поддержке Глобального Юга.

В Вашингтоне начинают прозревать и понимать, что США больше не могут во всех ситуациях добиваться своего и навязывать остальному миру свои установки. Для этого им уже не хватает ни морального авторитета, ни дипломатической силы.

Шаг к равновесию

Показательным с точки зрения трансформации международных отношений стал августовский саммит БРИКС в Йоханнесбурге. На нем пятерка старожилов (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) приняла решение о присоединении к объединению с 1 января 2024 года шести новых членов: Аргентины, Саудовской Аравии, Египта, ОАЭ, Эфиопии и Ирана.

Конечно, в геополитическом плане еще рано утверждать о формировании некоего антизападного или какого‑либо иного фронта. Но факты говорят сами за себя. Одиннадцать стран будут контролировать более 54 процентов мировой добычи нефти. Крупнейшие мировые месторождения редких металлов, ставших сегодня жизненно необходимыми, находятся в Бразилии, России и ЮАР. На Китай приходится две трети мирового производства редкоземельных металлов. Аргентина является одним из крупнейших в мире производителей пшеницы, сои и говядины. С российскими зерновыми, иранским шафраном и фисташками, эфиопским кофе и кунжутом, египетскими апельсинами и луком на долю стран «БРИКС плюс» приходится 23 процента мировых продаж сельскохозяйственной продукции (по стоимости) по сравнению с 16 процентами в начале нынешнего века.

То есть сделан еще один очень важный шаг на пути к восстановлению геополитического равновесия на планете. В дальнейшем влияние БРИКС будет только возрастать.

Президент России Владимир Путин, выступая на виртуальном ноябрьском саммите лидеров «Большой двадцатки», проходившем в онлайн‑формате, подчеркнул, что сегодня ситуация в глобальной экономике требует консенсуса и учета мнений различных стран. Глава российского государства указал на то, что в мире происходят процессы кардинальной трансформации:

— Появляются и крепнут новые мощные центры глобального экономического развития. Значительная доля мировой инвестиционной, торговой и потребительской активности смещается в азиатские, африканские и латиноамериканские регионы, где проживает большая часть населения планеты.

Западу все чаще приходится с этим считаться. Давно пора было понять, что «не все дороги ведут в Рим». Мир куда более разнообразен, чем кажется.

G20 — это:

♦ 85 % мирового валового национального продукта

♦ 75 % мировой торговли

♦ две трети населения мира

Группа включает 19 крупнейших национальных экономик, а также Африканский союз и Европейский союз как коллективных участников.

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