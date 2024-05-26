Месяц выдался очень богатым на события. Тут и покушение на словацкого премьера, трагическая гибель президента Ирана и крайне травматичная для психики нашего фондового сообщества очередная (!!?) невыплата дивидендов Газпрома.



И я не вижу смысла анализировать все эти события по отдельности, потому что их всех объединяет одна логика — переход конфликта Запад-Азия в новую плоскость, очередной слом «красных» линий, коих нафантазировали уже кучу за два года конфликта.

Очень хорошо суть этой новой фазы выразил в своем докладе МВФ:







Да, господа. В предыдущих материалах я предлагал версии, как будет разделен мир по итогам новой глобальной войны. Напрашивался вывод, что США разделят мир на свою зону влияния-контроля и весь остальной мир. Который якобы будет «многополярным». Так вот эта версия обозначает конечную цель нового мироустройства, но не меньший интерес представляет и сам процесс. В котором пока образовалась куча «неприсоединившихся» стран, испытывающих большое желание остаться нейтральными и сохранить торговые и деловые контакты как с США так и с Китаем и Россией.

Как все могли наблюдать за этот месяц — это очень наивная и опасная для здоровья политика. Проще говоря, Рейх Американа пробьет голову всем лидерам стран, которые будут пытаться торговать с Китаем, минуя запреты США. Переход к явному террору со стороны «золотого миллиарда» — это что-то сильно новое, хотя на самом деле хорошо забытое старое.

Я рискну сформулировать, что если в феврале 2022-го прилетело по голове России за попытки торговать ресурсами в обход метрополии США, то теперь начало прилетать по голове уже всем подряд за в общем-то то же самое.

И есть все основания считать, что таких сюрпризов в ближайшее время будет очень много. Вот еще одно свежее:





Для сторонников фантазий о «международном праве», а еще лучше «англо-саксонском» праве нужно понимать, что все эти указы с обоих сторон конфликта — последний этап перед сжиганием мостов и началом конфискации всего и вся. Не здесь, а скорее там, в забугорье. Причем ведут процесс США, Россия просто ответно запоздало реагирует.

Совершенно точно, что в США принято окончательное решение рубить мир пополам и там где пройдет этот пополам — пленных брать не будут. И все это рождает сильнейшее чувство дежавю, что мы совсем недавно все это уже видели… Да-да, в феврале 2022-го года. Снова невыплата дивидендов Газпрома, снова угроза эскалации войны до глобальной мировой. Только расклады сил и мировой сентимент уже очень сильно поменялись.

На этом фоне как-то смешно смотрятся стенания о несбывшихся прогнозах некоторых шапкозакидательных блогеров об уровне дивидендов, а равно торговля бумагами на западных площадках, или открытие счетов в разных проходных юрисдикциях типа Омана и прочих. Надо же быть такими наивными.

Дело в том, что большинство участников рынка явно пытается мыслить по законам мирного времени. По старому правилу, что «деньги любят тишину». Что высокие риски — это дисконт, а отсутствие рисков — это премия к рынку. Иными словами, там где тихо — там нет рисков и безопасно для денег. На мой взгляд эта логика совершенно неприменима к условиям военного времени и самый яркий провал такой аналитики мы наблюдали в сентябре 2022 года. Когда была объявлена мобилизация резервистов и рынки рухнули.





То есть, повторюсь. Принятие страной решения всерьез вступить в конфликт, который уже вовсю и так шел, в целях его купирования, — вызвало панику на рынках осенью 2022-го. Можно сказать, рынки предпочли бы, чтобы Россия капитулировала, потому что это менее рискованно? Да ладно? А был ли бы тогда вообще фондовый рынок, после такого?

Деньги убежали и где-то бегали два года. Но потом, что характерно, вернулись.





Некоторые вещи стали очевидны даже для самых упертых. Что в тихой Швейцарии или курортной исламской Турции ваши деньги вполне по-тихому отожмут, стоит захотеть главному хозяину за океаном. Или еще кому. Потому что деньги — это всего лишь проекция силы, это не сама сила — это проблема. Деньги не дают защиту, они ее сами требуют. Человек с деньгами, убежавший из своей страны и из под защиты своей родной армии — это как черепаха без панциря. Большой и жирный трофей. Найдите вначале панцирь. Крайне иронично, что Россия по сути запускает тот же процесс, что и США — переток денег из третьих стран в свою метрополию, как самое безопасное место в условиях глобального конфликта.

Иными словами все теории, что рынок рационален — чушь собачья. Рынок алчен и краткосрочно истеричен. И пусть так, потому что именно это позволяет зарабатывать настоящим аналитикам.

Так и сейчас. Треск и грохот ломаемых старых торговых путей и выстраивание новых — мало связано с нормальной бизнес деятельностью. Ждать от компаний в этот момент высоких дивидендов и прочих плюшек — это манипуляция и выдача желаемого за действительное, а не аналитика. Именно поэтому я больше доверяю макроэкономике. График торгового баланса вряд ли встанет на Совете Директоров Газпрома и заявит, что его неправильно поняли и вытащит совершенно другие цифры. Кстати о графике.















Отличный торговый баланс за первый квартал. Все как и предполагалось в прошлой статье — импорт стремительно падает, торговый баланс улучшается. Результат мы уже видим — Рубль растет против доллара. Экспорт растет. РТС будет расти.







Так что не нужно дрейфить. Все идет своим чередом и в верном направлении. Да, мы ведем войну. Так это не только мы, на самом деле весь мир, просто не до всех еще дошло. Но самые умные уже стремятся занять правильные места в новой раскладке,поближе к победителям.





Теперь у нас новая реальность. Где чем больше побед на линии фронта — тем больше приток новых друзей и денег. Теперь Российская Армия — главный маркет-мейкер. Неудивительно, что министр обороны теперь — ведущий экономист. Вот сказал бы кто-то лет пять назад, что будет такое…

Так что, если у Вас горизонт планирования чуть больше, чем у бабочки-однодневки, то вы знаете какие акции прикупить. Для нового прекрасного будущего… Только не кладите много яиц в одну корзину, никто не знает будущее досконально. Как очень мудро сказано в Коране:

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ َ

У Него ключи к сокровенному, и знает о них только Он (Аль-Анъам, 59).

Всегда по делу,





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