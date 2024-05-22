Очень вероятно, что мировая экономика в целом и Россия в частности вступает в новую нормальность. Рынок считает, что что в конце этого десятилетия учетная ставка в США может оставаться в районе 4%, т.е. намного выше прогнозировавшихся не один год 2,6%. Еврозона, где к концу десятилетия ожидают ставку на уровне 2,5%, что тоже значительно выше прогнозов. Это естественно сильно увеличивает расходы США на обслуживание своего государственного долга.

На ставку, прежде всего, влияют размеры расходов правительств, которые заставляют власти постоянно брать кредиты. Ведущие экономика давно привыкли жить в долг. По расчетам МВФ, если в 2019 году дефицит бюджета в средней развитой стране был 3%, то в 2023 году он должен был подняться до 5,6%; после чего пойдет вниз, но все равно останется к концу десятилетия в 2029 году на уровне 3,6%. Высокий бюджетный дефицит, естественно, заставит инвесторов требовать от властей повышенной премии за покупку гособлигаций.

Риски суверенных дефолтов или, как они скажут, реструктуризаций в промышленно-развитых странах возрастают. Про долги стран юга Европы все забыли. Но это временно. Золото выглядит как единственная альтернатива достаточно спорным обязательствам стран G7.

Страны «Большой двадцатки» в прошлом году нарастили золотые резервы в общей сложности на 213 тонн, из них примерно 16 тонн пришлось на Россию. Российский золотой запас увеличился до 2351 тонны — сейчас это пятый результат в мире.

Глобальная экономика привыкла жить при низких ставках. И не факт, что сможет жить при высоких без потрясений. Риски потерять деньги намного больше, чем 20 лет назад. Хотя, конечно, Россия частично защищена от мировых потрясений железным занавесом санкций. Однако, можно вспомнить кризис 2008 года, который привёл к обвалу цен на нефть. Бюджет России остаётся сырьевым, а серьёзный секвестр социальных расходов исключен. Россия по Конституции социальное государство.

Как защитить деньги в нынешней ситуации? Ведь всегда есть шанс потерять работу. А на государственную пенсию серьёзно рассчитывать не стоит, она слишком мала. Кроме золота, прежде всего, банковские вклады. Их доходность будет выше инфляции. Ну и акции никто не отменял (от консервативных SBER, SNGSP до акций роста POSI). Правительство обещает удвоение капитализации рынка к 2030 году. Причём с поправкой на рост российского ВВП.

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