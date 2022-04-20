Масштаб, количество и парализующее действие антироссийских санкций, заставляют западных инвесторов пересмотреть и свои отношения с Китаем, который, в известной мере, является союзником России

В марте из Китая начали выходить мировые фонды. В Гонконге были проданы акции на рекордную сумму свыше $7 млрд, также были проданы акции китайского государственного долга на сумму $14 млрд. В целом по стране, компании начали сокращать свои кредитные запасы. В то же время фондами прямых инвестиций, вкладывающих средства в Китай, в первом квартале года было привлечено лишь $1,4 млрд. И это самый низкий показатель с 2018 года за тот же период.

В британской инвесткомпании Artemis Investment Management подобное положение дел объясняют тем, что масштаб и скорость санкций, введенных против России, вынудили пересмотреть отношение Запада к Китаю. Не способствует улучшению инвестиционного климата и вмешательство Пекина в бизнес

(как это было с Didi и Ant Group), что напрямую нарушает права акционеров. Активизация агрессивной риторики Китая, касающейся Гонконга, также вызывает беспокойство у мировых финансистов.

«Рынки обеспокоены связями Китая с Россией – это пугает инвесторов, и заметьте, неприятие риска проявилось с начала вторжения в Украину, – сказал Стивен Иннес, один из управляющих SPI Asset Management. – Все начали продавать китайские облигации, и мы рады, что мы их не купили».

В то же время, сам по себе выход из Китая — государства со второй по величине экономикой в мире — может оказаться непростым выбором. И страны должны, безусловно, оценить все риски принимаемого ими решения.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Международный валютный фонд скорректировал более ранний прогноз экономического развития на ближайшие два года в худшую сторону. Из-за военной авантюры Кремля мировая экономика в 2022-2023 годах вырастет на 3,6%, что на 0,8 и 0,2 процентных пункта ниже, чем эксперты фонда прогнозировали в январе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ООН и ЮНИСЕФ примут участие в долгосрочной программе финподдержки украинцев, — Шмыгаль

По материалам сайта bloomberg.com

Источник