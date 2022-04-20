Министерство иностранных дел Азербайджана выразило сегодня, 20 апреля, соболезнования Турции в связи человеческими жертвами в результате террористического акта на территории этой страны.

«Выражаем глубокие соболезнования семье и близким чиновника, погибшего в результате теракта в провинции Бурса братской Турции. Желаем выздоровления раненым. Азербайджан решительно осуждает все формы и проявления террора», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства закавказской республики, размëщëнном в Twitter.

Как сообщало EADaily, в турецком городе Бурса в 07.30 по местному времени (совпадает с московским) был подорван автобус с сотрудниками местного СИЗО. В результате взрыва погиб один человек, ещё несколько получили ранения. Губернатор провинции Бурса Якуп Джанполат заявил журналистам, что, по предварительной информации, причиной взрыва было самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением.

Накануне министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования турецкому коллеге Хулуси Акару и начальнику Генштаба ВС Турции генералу Яшару Гюлеру в связи с гибелью турецкого военнослужащего в районе проведения вооружëнными силами страны операции на севере Ирака.