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В последнее время украинская национальная валюта продолжает укрепление. Курс гривны растет и будет расти до тех пор, пока спрос на национальную валюту будет значительно превышать таковой на иностранную.

Об этом заявил доктор экономических наук Алексей Плотников в эфире телеканала «Украина 24».

«Граждане, скорее всего, сдают доллары, евро, чем покупают. Поэтому такое укрепление гривны имеет место. Я не могу сказать, что это будет долго продолжаться, и в следующем году… Но это — пока не возникнет спрос на иностранную валюту» — сказал он.

Эксперт добавил, что в позапрошлом году такой тенденции в стране не было, а в прошлом году ее влияние было незначительным, особенно на обычных граждан. В этом году все изменилось.

«То есть несмотря на то, что перед Новым годом они из тумбочек доставали доллары и шли в обменники менять, чтобы купить подарки, доллар в позапрошлом году укреплялся. То есть в принципе такая тенденция есть, но будет ли это в этом году, сказать трудно. Потому что мы не можем прогнозировать, как долго будет локдаун, как это повлияет на подарки, сколько осталось денег у населения. Потому что тенденция такова, что больше продавали долларов, чем покупали в этом году» — объяснил он.

Напомним, ранее в Совете Национального банка Украины объяснили причины падения курса доллара по отношению к украинской национальной валюте.

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