В понедельник, 15 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 12,85 коп. и составляет 26,1595 грн. Курс продажи вырос на 15,7 коп. и составляет 26,412 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,05 грн, максимальный – 26,28 грн. Для продажи минимальный курс – 26,3 грн, максимальный – 26,5 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 14,45 коп. и составляет 29,8465 грн. Средний курс продажи вырос на 13,35 коп. и составляет 30,251 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 29,65 грн, максимальный – 30 грн. Для продажи минимальный курс – 30,1 грн, максимальный – 30,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,5 коп. и составляет 3,288 грн. Средний курс продажи упал на 1,1 коп. до 3,737 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,57 грн. Для продажи минимальный курс – 3,65 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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