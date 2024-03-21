Даже западные аналитики открыто говорят, что никакой значительной помощи Армении от Запада не будет, никакого союза с Западом и никаких гарантий от него не будет, отметил в опубликованном сегодня, 21 марта, интервью газете «Голос Армении» профессор Стэнфордского университета (США) доктор политических наук Артур Хачикян.

Европа делает Армении реверансы, принимает проармянские резолюции, а еë отношения с Россией продолжают стремительно ухудшаться. При этом на обывательском уровне в армянское общество усиленно вбрасывается идея, дескать, Запад нам поможет, констатировало издание, спросив у армянского политолога, что он думает о происходящих процессах.

По его словам, лишь очень наивные люди могут не понимать происходящего, тем более что Запад говорит об этом открыто.

«Недавно был опубликован доклад американской корпорации RAND*. Напомню, что это крупнейший и авторитетнейший исследовательский центр. Так вот аналитики RAND* совершенно чëтко пишут, что ни Соединëнные Штаты, ни их союзники не хотят предлагать Армении гарантии безопасности, не говоря уже об официальном военном союзе, учитывая риски, которые могут возникнуть, если Армения будет вынуждена прибегнуть к таким гарантиям. И Армении стоит учесть это в своих стратегических расчëтах как в отношении Азербайджана, так и в отношении России. То есть нам следует уяснить, что никакой значительной помощи от Запада не будет, никакого союза с Западом не будет, никаких гарантий безопасности от Запада не будет», — сказал собеседник газеты.

То, что Армения в настоящее время получает от Франции и Индии в плане вооружения, недостаточно для того, чтобы сдержать Азербайджан. И Армении, считают аналитики RAND*, не следует портить отношения с Россией, можно их диверсифицировать, но не разрывать связи с Россией.

«Об этом, повторюсь, пишет самый авторитетный западный исследовательский центр. Почему мы не хотим понять происходящего — это уже вопрос к психологам и психиатрам, не ко мне», — говорит Хачикян.

По его словам, нынешние власти закавказской республики «не знают, как управлять государством, не знают, что такое дипломатия, международные отношения, они преследует только одну цель — сохранить собственную власть и подчиниться западному влиянию, влиянию определëнных западных центров силы».

«Их цель — подчинить нас Турции, ибо по замыслу Турция должна быть доминантной державой на Южном Кавказе. Обратите внимание, Турция уже начинает раздавать тендеры на строительство железной и автомобильной дороги через Зангезур. И мы лишаемся нашего газопровода из России, следующим шагом станет резкое взвинчивание цен на газ и далее — привязывание Армении к Азербайджану. Это план уничтожения Армении», — утверждает он.

Как сообщало EADaily, комментируя в минувшую среду закавказское турне генсека НАТО (17 — 19 марта), официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала визиты Йенса Столтенберга в Баку, Тбилиси и Ереван очередной попыткой втянуть республики Южного Кавказа в зону евроатлантического влияния, а также указала на задачу-максимум Североатлантического альянса в регионе — открыть второй фронт против России.

*Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ

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