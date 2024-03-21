В течение всего 2024 года мировая экономика будет искать баланс, утраченный в предыдущие годы. По крайней мере, так считают аналитики Big 4, которые также поделились прогнозами на второй квартал.

Второй квартал станет одной из основных вех в этом процессе. Чего же именно ожидают эксперты в апреле – июне текущего года, рассказываем в новом материале 24 Канала.

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Оптимистичные ожидания экспертов

Специалисты из Big4 в целом смотрят на весь 2024 год, и на второй квартал в частности, с оптимизмом, рассчитывая на то, что мировая экономика

преодолеет вызовы, возникшие за последние годы.

Несмотря на то, что с 2022 года было много разговоров о вероятной рецессии в мировой экономике, эксперты EY считают, что в перспективе ближайшего квартала не стоит этого ждать. По итогам всего года они прогнозируют рост мирового ВВП на 2,8%, что соответствует показателям 2019 года, но ниже ожидаемого роста на 3% в 2023 году.

Новый курс центробанков

При этом от мировых центробанков, прежде всего от Федеральной резервной системы США, аналитики Big4 ожидают некоторые сигналы о смягчении политики в отношении процентной ставки во втором квартале 2024 года.

Скорее всего, в марте американский регулятор все же сохранит ставку на текущем уровне 5,25 – 5,5% годовых, но в дальнейшем вполне вероятно снижение этого индикатора, говорят эксперты из KPMG. По их мнению, первое снижение ставки состоится уже в июне, а затем Федеральный резерв уменьшит ставку еще несколько раз в течение года. Этому будет способствовать ослабление инфляции и невысокие темпы экономического роста.

Рынки войдут в новую фазу

Снижение ставки, вероятнее всего, приведет к ослаблению позиций доллара США против корзины из 6 валют. Если сейчас пара евро/доллар торгуется на уровне 1,08 доллара за евро, то в ближайшем будущем ожидают паритет этих валют. Положительные ожидания по ставке оживят финансовые рынки во втором квартале 2024 года, отмечают аналитики. Это коснется прежде всего сырьевого сектора.

По мнению специалистов PWC, мировые цены на нефть сохранятся выше отметки 80 долларов за баррель марки Brent вследствие роста спроса в странах Азии. Не исключен их поход к отметке на уровне 90 долларов за баррель.

Кроме того, стоимость золота, которая традиционно имеет противоположную динамику относительно доллара. На фоне ослабления американской валюты драгоценный металл может обновить рекорд на уровне 2 175 долларов за тройскую унцию. За последний год золото уже подорожало примерно на 15%, в том числе благодаря активным закупкам драгметалла мировыми центробанками.

Как можно использовать прогнозы экспертов

Важно учитывать, что все выше упомянутые тренды определенным образом влияют на мировые биржи и динамику различных финансовых инструментов. Соответственно эту информацию можно использовать для получения дополнительного дохода.

В современном мире сделать это достаточно просто. В частности, достаточно вовремя сориентироваться и открывать сделки по золоту или другим драгоценным металлам, нефти или валюте. Для этого, например, подойдет такой инструмент, как контракты на разницу цен (CFD, Contracts For Difference), которые позволяют зарабатывать на динамике котировок без физической поставки). Однако также важно определиться с платформой, которая поможет получить желаемые активы.

Одной из самых удобных является торговая платформа Libertex от компании Forex Club. Эта платформа предлагает более 300 различных активов, начиная от контрактов на золото и валют до криптовалют и фондовых индексов. К тому же совершать сделки реально независимо от фактического места пребывания. Просто нужно иметь доступ к Интернету, поскольку платформа Libertex доступна как с компьютеров, через веб-интерфейс, так и с мобильных телефонов через программы для iOS и Android.

Важно! Уже более 2,9 миллиона начинающих и опытных инвесторов выбрали именно Libertex для управления активами и заработка.

Как начать свой путь в мире финансов

Для того чтобы начать заниматься инвестициями, нужно сделать всего несколько шагов. Алгоритм действий достаточно прост и состоит из таких шагов:

Открыть и пополнить счет на платформе Libertex;

Определиться с активом, суммой и направлением инвестиционной сделки;

На этом этапе помогут инструменты технического анализа, которые бесплатно предлагает Libertex;

Следующий шаг – выбор между опциями «купить» и «продать». На этом этапе все зависит от того, ожидают роста или снижения стоимости актива соответственно;

Далее останется только закрыть сделку в один клик, когда прибыль достигнет желаемого результата.

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Напоминание о рисках! Торговля финансовыми инструментами – это рисковая деятельность, которая может приносить как прибыль, так и убытки. Размер возможных убытков ограничен суммой депозита.



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