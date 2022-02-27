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Мировая экономика переживает непростое время: уровень инфляции в развитых странах по-настоящему зашкаливает. Так, в США инфляция превысила 7%, в Европе — 5%; с подобным экономика не сталкивалась многие десятилетия.

Однако влияние инфляции на повседневную жизнь в реальности не столь значимо, как может показаться из самих цифр. Так, вслед за ростом цен будут увеличиваться и доходы населения, что сгладит инфляционный скачок.

Такой оценкой поделился основатель американской инвесткомпании Mobius Capital Partners Марк Мобиус.

«Одновременно с раскручивающимся маховиком инфляции растут доходы и зарплаты людей. Это чудесный мир дефляции, где номинально цены на товары и услуги растут, но реально, если их сравнить с зарплатами и доходами, они снижаются», — отметил Мобиус.

Как уточняет инвестор, зарплата растет по всему миру — неважно, в Китае, Европе или США — быстрее, чем индекс потребительских цен, а потребители находятся не в самой плохой ситуации.

В том числе ситуация не столь критична благодаря развитию технологий: технологический прогресс сделал многие товары и услуги заметно доступнее.

«Благодаря технологиям их качество растет, а стоимость падает. Я вечный оптимист, и все не так плохо, как кажется. И в будущем мы увидим больше технологических перемен, которые будут сильно влиять на нашу жизнь, и влиять положительно», — пояснил Мобиус.

Оценкой эксперт поделился в ходе конференции «Портфельные инвестиции для частных лиц: предсказуемая непредсказуемость».





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