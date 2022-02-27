Латвийский ХК «Динамо» (Рига) принял решение выйти из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в которой он выступал со дня ее основания с 2008 года.

Как сообщает пресс-служба рижан, такое решение наблюдательный совет клуба принял из-за войны, развязанной Россией против Украины, передает Укринформ.

«Принято решение о выходе из КХЛ, что выражает четкую позицию руководства клуба. В условиях такого военного и гуманитарного кризиса мы не видим возможности для сотрудничества с КХЛ», — говорится в официальном заявлении ХК «Динамо» (Рига).

Отметим, что ранее из КХЛ вышел финский «Йокерит».

Читайте также: Мы не позволим России играть на молодежном ЧМ – Гретцки

24 февраля Россия начала ракетные обстрелы украинских городов, а потом приступила к масштабному вторжению. Война против России продолжается уже четвертый день.

Фото: dinamoriga.lv.