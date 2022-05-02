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Фарид Закария: Если цены на нефть останутся выше $100 за баррель, Европа скоро войдет в рецессию (Фото:yes-ukraine.org)
Американский политический аналитик Фарид Закария в колонке для The Washington post рассуждает о том, как можно оказать давление на Москву, не навредив при этом мировой экономике
Теперь очевидно, что наступила следующая фаза войны в Украине. В течение следующих недель и месяцев российские силы попытаются расширить контроль над оккупированными ими территориями на востоке Украины и закрепиться там. Украинская армия и народ будут ожесточенно сопротивляться, и, вероятно, в этих районах будут продолжаться вялотекущие бои, как это было на Донбассе с 2014 года. Это означает, что единственный выход из этого конфликта — оказать достаточное давление на Россию, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров и добиваться ослабления санкций в обмен на мирное соглашение.
Для этого противодействующей ей коалиции нужна стойкость, чтобы сохранить и даже усилить санкции и эмбарго против Москвы. И это возможно только в сценарии, при котором цены на энергоносители снизятся с их нынешних максимумов. Если цены на нефть останутся выше $100 за баррель — а они легко могут подняться и намного выше, — Европа скоро войдет в рецессию, а вся мировая экономика
Единственный возможный способ сохранить давление на Россию, не нанося вреда мировой экономике, — это снизить цены на нефть. И единственный устойчивый способ сделать это — заставить крупнейшего в мире «колеблющегося производителя», Саудовскую Аравию, а также другие государства Персидского залива, такие как Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт, увеличить добычу нефти.
Добыча нефти в США растет настолько быстро, насколько это возможно. Есть и другие пути, которые стоит попробовать, такие как ослабление эмбарго в отношении Венесуэлы и возвращение к ядерной сделке с Ираном, но государства Персидского залива могут легко увеличить добычу на миллионы баррелей в день и сохранить эти поставки в будущем. Тем не менее, несмотря на несколько уговоров США, Саудовская Аравия и ОАЭ отказались значительно увеличить добычу.
Международные отношения часто заключаются в выборе стратегии, а не идеологии
Это подводит нас к центральному вопросу: Мохаммеду бин Салману, наследному принцу Саудовской Аравии. В прошлом президент Байден называл Саудовскую Аравию «изгоем». Ему еще предстоит провести с ним официальную встречу. В свою очередь, МБС (как его часто называют) отказал США в просьбе увеличить добычу нефти и начал укреплять свои отношения с Россией и Китаем.
В специальном отчете Совета по международным отношениям, который вскоре будет опубликован, Стивен Кук и Мартин Индик предлагают грандиозную сделку, в рамках которой Соединенные Штаты улучшат отношения с MBS и дадут более четкие обещания защищать Саудовскую Аравию в обмен на ряд шагов, которые должна сделать Саудовская Аравия, начиная от работы по прекращению войны в Йемене до признания Израиля и взятия на себя более явной ответственности за убийство журналиста и обозревателя Post Джамаля Хашукджи.
К этой идее стоит отнестись серьезно и расширить ее, включив в нее ОАЭ, другие страны Персидского залива и Египет. Несмотря на свои поверхностные разногласия с Вашингтоном, все эти страны хотят получить более твердые гарантии США в отношении их безопасности на все более нестабильном Ближнем Востоке. Саудовцы были обеспокоены тем, что после атак беспилотников на их нефтяные объекты в Йемене 2019 году, за которыми стояли поддерживаемые Ираном хуситы, администрация Трампа практически не предприняла ответных мер. ОАЭ столкнулись с аналогичной атакой в январе и также были обеспокоены тем, что администрация Байдена не отреагировала более активно.
У Вашингтона есть способ создать новый зонтик безопасности в регионе, включающий Израиль, Египет и страны Персидского залива. Это стабилизировало бы обстановку в области безопасности, предотвратило бы перспективы гонки ядерных вооружений в регионе и обеспечило бы доступ к энергии для промышленно развитых стран. Но этот путь должен был включать в себя примирение с Мухаммедом бин Салманом.
Я не отношусь к этому противостоянию легкомысленно. Джамаль Хашукджи был моим другом. На самом деле, когда я посетил Саудовскую Аравию в 2004 году, он был моим компаньоном и проводником. Я очень скучаю по нему даже сейчас. Но дело в том, что МБС, скорее всего, будет править Саудовской Аравией следующие 50 лет. Он абсолютный правитель (как и все его предшественники), но внутри страны его считают модернизатором и он чрезвычайно популярен среди саудовской молодежи за урезание полномочий религиозной полиции, открытие страны для развлечений и туризма и за предоставление женщинам больших свобод. Большинство тех, кто выступает за продолжение остракизма МБС, включая редакцию этой газеты, не объясняют, когда и как это должно закончиться, оставим даже в стороне американо-саудовские отношения, находящиеся в постоянно замороженном дисфункциональном состоянии.
Международные отношения часто заключаются в выборе стратегии, а не идеологии. Во время холодной войны Вашингтон объединился — наряду с другими сомнительными режимами — с Китаем, возглавляемым Мао, — чтобы оказать давление на Советский Союз. Если Вашингтон хочет одержать победу в этой новой холодной войне с Россией, ему необходимо придерживаться такой же стратегической позиции.
Перевод НВ
Полную версию текста читайте на The Washington Post
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