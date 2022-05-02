Финляндия всесторонне поддерживает Украину в сфере культуры и информационной политики.

Как передает Укринформ, об этом написал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Фейсбуке.

«Финляндия всесторонне поддерживает Украину в сфере культуры и информационной политики. Еще раз убедился в этом во время общения с Петри Хонконен, министром науки и культуры Финляндии. Благодарен Финляндии за расторжение любых культурных связей с россией уже в первые дни полномасштабного вторжения в Украину и противодействие российской пропаганде», – написал Ткаченко.

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В частности, стороны обсудили направления поддержки Украины в культурной сфере: сотрудничество в восстановлении поврежденного россиянами украинского культурного наследия; поддержку украинских работников культуры и искусств, которые из-за войны вынуждены были переехать в Финляндию; поддержку украинских культурных учреждений и творческих деятелей, которые в условиях войны остаются в Украине; финансирование грантов Украинского Культурного Фонда и Украинского Института Книги.

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По словам Ткаченко, речь шла также о сотрудничестве в сфере медиа, в частности: поддержка санкций против российских телеканалов со стороны Финляндии и ЕС; введение вещания украинских телеканалов в Финляндии (с 4 мая финская телерадиокомпания YLE начинает транслировать украиноязычные новости); поддержка Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности и Национального проекта по медиаграмотности «Фильтр», которые работают над опровержением российской дезинформации; техническая поддержка специальным оборудованием, которое необходимо для восстановления телесигнала на территориях, где такое оборудование было уничтожено российскими агрессорами.

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Как сообщалось, Международный центр по исследованию, сохранению и реставрации культурных ценностей (ICCROM) предоставит Украине финансы для оценки масштаба послевоенного обновления для культурного наследия.