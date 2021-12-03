Долг в цифрах

Минфин обнародовал график помесячных платежей по государственному долгу по действующим договорам. До конца года необходимо выплатить 85,47 млрд грн, из них 75,40 млрд грн — по внутреннему долгу и 10,07 млрд грн. — по внешнему.

Самые большие выплаты предстоят в ноябре — 48,41 млрд грн, Из них по внутреннему долгу — 41,14 млрд грн, по внешнему — 7,27 млрд грн.

В декабре власти Украины должны вернуть кредиторам — 37,06 млрд грн. Из них по внутреннему долгу — 34,27 млрд гривен, по внешнему — 2,79 млрд грн. Всего за текущий год выплаты по госдолгу составят 593,89 млрд грн.

Также известно, что по информации НБУ в четвертом квартале 2021 г. правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить 5,529 млрд долл. долга.

Согласно плану, в 2022 г. нам предстоит выплатить 15,453 млрд долл. Из них в первом квартале — 4,393 млрд долл., в четвертом квартале — 4,789 млрд долл.

Платежеспособность страны

По мнению экспертов, Украине по силам справиться с задолженностью и в этом году, и в следующем.

Так, аналитик финансовой компании TeleTrade Сергей РОДЛЕР отмечает, что когда мы говорим о платежеспособности страны, стоит учитывать несколько важных показателей. Пролить свет на ситуацию должен размер резервов: в октябре он увеличился на 3%, до 29,65 млрд долл. Данной суммы хватает, чтобы покрыть 3,9 мес. импорта: этого достаточно для выполнения обязательств и текущих операций Украины, да и, согласно классификации МВФ, она укладывается в норму.

В тоже время, стоит понимать, что этого удалось добиться благодаря сотрудничеству с МВФ и другими организациями, которое позволило повысить макроэкономическую устойчивость и снизить стоимость долга. Например, если средний процент по обязательствам перед МВФ равняется 2,5%, то по евробондам порядка 4%, а ОВГЗ около 11%, но еще совсем недавно они обходились в 20%.

Иными словами, в сотрудничестве с кредиторами нет ничего страшного, скорее наоборот — грамотная кредитная политика позволяет максимально увеличить эффективность использования капитала. Именно поэтому крайне важно добиться прогресса по структурным маякам МВФ, ведь только в этом случае можно будет продолжить пользоваться кредитной линией.

Старший аналитик финансовой компании «Альпари»Вадим ИОСУБ напоминает, что выплаты по госдолгу заложены в бюджет на текущий год. При этом привлекаются внешние заимствования, размещаются ОВГЗ на внутреннем рынке. Проблем с поиском источников выплаты нет.

Во-первых, кроме привлечения новых долгов от международных финансовых организаций, правительство регулярно размещает валютные облигации. Во-вторых, идет поток валюты от экспортеров, которые продают ее на бирже, а НБУ покупает и пополняет международные резервы. В-третьих, существуют прямые иностранные инвестиции, хотя они меньше, чем хотелось бы. Таким образом, новые кредиты – не единственные источники валюты, которая направляется на возврат и обслуживание внешнего госдолга. К тому же, объем международных валютных резервов составляет около 30 млрд долл., что в два раза превышает выплаты в следующем году.

В свою очередь, Иван НИКИТЧЕНКО, директор Crane IP Law Firm констатирует, что Украина уже прошла пик выплат в 2021 г., резервы НБУ на высоком уровне, потому риски проблем с выплатой долгов — отсутствуют.

В тоже время, эксперт полагает, что без новых заимствований справиться с выплатами в 2022 г. будет очень сложно. Да и цели такой нет. Одалживать частичные суммы и полный размер выплаты для перекрытия старых долгов — обычная мировая практика. Во-первых, так правительству не надо изымать средства из других статей бюджета и не будет кассовых разрывов. Во-вторых, если стоимость заимствования ниже — можно даже экономить на обслуживании долга. В-третьих, предполагается, что через время ВВП и бюджет страны вырастут, инфляция частично обесценит долг и обслуживать его станет еще проще.

22 ноября 2021 года Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда утвердил первый пересмотр программы stand-by с Украиной. Как результат, МВФ согласовал продление программы до конца июня 2022 года. Также Фонд согласовал просьбу Украины относительно того, чтобы при оценке во внимание не принимался результат декабря 2020 года по граничному объему гарантированного государством долгу. Решение обусловлено тем, что правительство уже применило необходимые корректировочные действия.

Решение Фонда разблокирует второй транш для Украины в рамках программы в объеме 500 млн специальных прав заимствований, или 699 млн долларов. Продолжение выполнения программы stand-by позволит Украине получить следующие транши от МВФ общим объемом 1,6 млрд СДР, то есть более 2 млрд долларов.

Однако успешное сотрудничество с Фондом по-прежнему зависит от темпов проведения реформ в нашей стране. Помешать реформированию может тот факт, что в 2023 г. Украина входит в сезон выборов — сначала парламентских осенью, затем президентских — весной 2024 г. Это означает, что 2023 г. будет нацелен на предвыборный популизм, а не на реформы, а МВФ редко кредитует незадолго до выборов. Поэтому последний шанс получить крупные транши от МВФ — это 2022 г. и начало 2023 г.

Самые большие должники в мире

В качестве доказательства того, что дела с долгом у Украины не вызывают опасения, эксперты приводят пример с ситуацией в других странах.

По самым актуальным данным МВФ, в списке из 188 стран по показателю госдолг/ВВП лидирует Япония (254%). В первой десятке также Греция (200%), Судан (186%), Эритрея (164%), Италия (156%), Суринам (153%), Мальдивы (140%), Бахрейн (134%), Белиз (132%) и США (132%). Украина находится на 111-м месте с показателем 54%.

И. Никитченко говорит, что в последние десятилетия уже традиционно самыми большими должниками являются США и Япония, а недавно к ним присоединился Китай и ЕС. В тоже время, размер экономик этих стран и их кредитная история, не вызывают опасений относительно возможности обслуживать долги. Другими словами, даже тогда, когда соотношение госдолга к ВВП выглядит пугающим, многое зависит от страны. Если она может позволить себе выплачивать такие долги, то в наличии у нее их нет ничего страшного.

Если говорить о соседях Украины по рейтингу задолженности, то, по словам С. Родлера, ими являются Ирландия (62,4%) и Сенегал (62%). Если же говорить о ситуации по географически близким странам, больше, чем в Украине долговая обремененность по соотношению госдолг/ВВП у Венгрии (78%), Словакии (64%), Польши (56%) и Румынии (55%). Меньше этот показатель у Беларуси (47%), Молдовы (40%), Турции (39%), Болгарии (27%) и РФ (18%).

Виктория Хаджирадева

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