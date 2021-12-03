Министр финансов Сергей Марченко озвучил основные показатели главной сметы страны.

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Курс гривны относительно доллара в госбюджете-2022

Правительство заложило в госбюджет среднегодовой курс гривны по отношению к доллару на уровне 28,6–28,7 гривны.

Этот показатель правительство не меняло до второго чтения.

Другие показатели бюджета

Прогноз номинального ВВП – 5368,7 миллиарда гривен. Реальный рост будет на уровне – 3,8%;

индекс потребительских цен – 106,2%;

доходы – 1332,4 миллиарда гривен;

расходы – 1497 миллиарда гривен;

возврат кредитов – в сумме 10,28 миллиарда гривен;

предоставление кредитов – в сумме 23,74 миллиарда гривен;

Предельный объем дефицита – 188,798 миллиарда.

Поступления от рентных платежей – 71,25 миллиарда;

Налоги на оборону – 6% ВВП.

Рада одобрила бюджет, смотрите видео:

Что известно о курсе доллара относительно гривны

К примеру, по состоянию на 13 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 26,67 гривны. Это составляло на 5 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

Международный валютный фонд прогнозирует, что курс доллара США до конца 2021 года будет оставаться в пределах 27,98 гривны.

Кстати, правительство заложило в госбюджет на 2021 год среднегодовой курс доллара на уровне 29,1 гривны.

Кроме того, в бюджетной декларации заложили, что в 2021 году среднегодовой курс доллара будет на уровне 28 гривен, а в конце года гривна упадет до 28,60 гривны.



Курс доллара к 2024 году / инфографика 24 канала

Основные показатели Госбюджета 2022 / Инфографика 24 канала

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