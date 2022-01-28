Сегодня Юрий Гелетий, заместитель председателя НБУ, сообщил, что с начала января население купило $230 млн. Два дня назад, 26 января, НБУ озвучивал цифру в $165 млн.

В Приватбанке «Минфин» заверили, что не отмечают каких-либо всплеском активности «физиков», подтвердив свои оценки исчерпывающей инфографикой. Правда, там приведены данные только до 25 января.

В то же время, в monobank отказались комментировать этот вопрос.

А сегодня утром его совладелец Олега Гороховский написал в FB эмоциональный пост, который мы приводим ниже.

«Коллективным, к сожалению, может быть только безумие, но я все равно попробую.

Будет война или не будет, а обвалившийся, ниже 30 гривен за доллар, курс так больно ударит по экономике и по людям, что наши «доброжелатели» будут в полнейшем восторге.

Так получилось, что слабая Украина выгодна всем и коллективному Западу, который забирает отсюда за гроши трудоспособное население и с умным видом потом рассказывает, как нам выполнять их инструкции и России, которой любой ценой надо объяснять своим гражданам, что сыто жить в монархии лучше, чем свободно в банановой республике.

Но есть одно НО.

Слабая Украина невыгодна нам с вами.

Тут наша Родина, наша земля, тут растут наши дети и живут наши родители, тут мы радуемся и грустим, никуда не хотим уезжать и никого не собираемся бояться. Мы сами хотим решать, как нам жить и что выбирать. И если уж мы готовы с оружием идти и защищать свою Родину и рисковать своей жизнью, то почему бы нам не рискнуть самым малым — «призрачной потерей на курсе» и не поддержать самих себя.

Давайте перестанем покупать эти «сраные» доллары!

Если начнется война, они не спасут нас, а если ее не будет, они нам по такой цене будут только напоминать о нашей трусости и слабости»

Источник