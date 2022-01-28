https://az.sputniknews.ru/20220128/kakie-platezhnye-sistemy-zarabotayut-v-azerbaydzhane-posle-apple-pay-438610600.html

Какие платежные системы заработают в Азербайджане после Apple Pay

Какие платежные системы заработают в Азербайджане после Apple Pay

В последние два месяца платежи посредством системы Apple Pay в Азербайджане, которая была запущена в ноябре 2021 года, составили свыше 30 млн манатов. 28.01.2022, Sputnik Азербайджан

2022-01-28T15:08+0400

2022-01-28T15:08+0400

2022-01-28T15:08+0400

азербайджан

экономика

apple pay

платежные системы

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БАКУ, 28 янв — Sputnik. Центральный банк Азербайджана намерен до конца 2022 года добиться запуска в стране таких платежных систем, как PayPal, Google Pay и Samsung Pay, заявил председатель ЦБА Эльман Рустамов.По его словам, в ноябре 2021 года по инициативе ЦБА в стране начала функционировать система ApplePay.Гендиретор ЦБА Фарид Османов, в свою очередь, отметил, что в последние два месяца платежи посредством Apple Pay в Азербайджане составили свыше 30 млн манатов.Османов добавил, что ЦБА заинтересован в привлечении в Азербайджан и других бесконтактных систем платежей.Ранее Османов сообщал, что ЦБА ведет переговоры с Google в США и Samsung в Южной Корее о запуске их платежных систем в стране.»Мы стараемся включить Азербайджан в список этих организаций. Для этого есть определенные условия — бесконтактные платежи, электронная коммерция и другие», — говорил Османов.По его словам, цель ЦБА — развивать эти области, чтобы получить возможность использовать их для вывода крупных технологий на местный рынок.Как активизировать услугу Apple Pay?Напомним, что единственными средствами оплаты через Apple Pay является продукция компании, и чаще всего это смартфон iPhone и умные часы Apple Watch. В случае с обоими гаджетами следует добавить банковскую карту в приложение Wallet, которая уже по умолчанию имеется в «яблочной» продукции.Что для этого нужно сделать:Как пользоваться Apple Pay на Apple Watch:

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экономика, apple pay, платежные системы

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В последние два месяца платежи посредством системы Apple Pay в Азербайджане, которая была запущена в ноябре 2021 года, составили свыше 30 млн манатов.

БАКУ, 28 янв — Sputnik. Центральный банк Азербайджана намерен до конца 2022 года добиться запуска в стране таких платежных систем, как PayPal, Google Pay и Samsung Pay, заявил председатель ЦБА Эльман Рустамов.

По его словам, в ноябре 2021 года по инициативе ЦБА в стране начала функционировать система ApplePay.

Гендиретор ЦБА Фарид Османов, в свою очередь, отметил, что в последние два месяца платежи посредством Apple Pay в Азербайджане составили свыше 30 млн манатов.

Османов добавил, что ЦБА заинтересован в привлечении в Азербайджан и других бесконтактных систем платежей.

Ранее Османов сообщал, что ЦБА ведет переговоры с Google в США и Samsung в Южной Корее о запуске их платежных систем в стране.

«Мы стараемся включить Азербайджан в список этих организаций. Для этого есть определенные условия — бесконтактные платежи, электронная коммерция и другие», — говорил Османов.

По его словам, цель ЦБА — развивать эти области, чтобы получить возможность использовать их для вывода крупных технологий на местный рынок.

Как активизировать услугу Apple Pay?

Напомним, что единственными средствами оплаты через Apple Pay является продукция компании, и чаще всего это смартфон iPhone и умные часы Apple Watch. В случае с обоими гаджетами следует добавить банковскую карту в приложение Wallet, которая уже по умолчанию имеется в «яблочной» продукции.

Что для этого нужно сделать:

Откройте э-кошелек, то есть тот самый Wallet и нажмите «+»;Просканируйте банковскую карту телефоном или вручную введите ее данные;Следуйте указаниям банка, которые появятся в процессе.

Как пользоваться Apple Pay на Apple Watch:

Откройте приложение Watch в своем iPhone;Выберите «Мои часы», далее Wallet и Apple Pay;Если у Вас есть карты на других устройствах Apple или карты, которые вы недавно удалили, коснитесь «Добавить» рядом с нужной картой и введите код CVV;Для любой другой карты коснитесь «Добавить карту», затем следуйте инструкциям на экране.