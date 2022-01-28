В начале текущей недели курс национальной валюты начало лихорадить. Каждый день гривна теряла свои позиции, а впоследствии стоимость евро и доллара превысили 33 грн и 29 соответственно. Главной причиной возникновения перекосов между спросом и предложением валюты именно в январе, по данным Нацбанка, стал психологический фактор, связанный с геополитическими событиями вокруг Украины и реакции на них участников рынка.

Почему на самом деле происходят валютные колебания, стоит ли ожидать и далее ослабление гривны, а значит, рост цен на продукты питания и не только. Ответ на эти и другие вопросы Realist.online искал совместно с бывшим вице-премьер-министром Павлом Розенко.

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— В последние дни мы наблюдаем за достаточно существенным движением валютных «качелей», что обусловлено, как уверяют в Национальном банке, эмоциональной реакцией на геополитические игры, в центре которых — Украина. Насколько аргументированы такие объяснения госрегулятора и чего следует ожидать в дальнейшем?

— Я считаю, что существует целый ряд факторов, влияющих на ситуацию. Во-первых, большое влияние имеет довольно шаткая экономическая ситуация в стране. Мы видим, насколько на сегодняшний день выросло инфляционное давление на экономику. А произошло это, на мой взгляд, из-за абсолютно непрофессиональной и непрофессиональной работы правительства, приведшей к фактическому провалу отопительного сезона и тем, что Кабинет министров не обеспечил украинскую экономику дешевыми энергоносителями. Это, кстати, чувствует каждый человек, глядя на цифры в платежках. Даже по данным Госкомстата, стоимость коммунальных услуг по сравнению с прошлым годом выросла на 40%.

Во-вторых, на нестабильность отечественной экономики влияет внешнее давление, а в-третьих то, что общество, видящее шквал информации западных разведок о росте напряжения на украинско-российских границах, не понимает действий нашей власти, которая делает вид, что ничего не происходит и у нас действительно все прекрасно. На мой взгляд, именно кризис доверия к украинским властям и его действиям в критических условиях и оказывает давление на гривну, ослабляя экономику в целом. Поэтому в этой проблеме присутствуют и политические, и экономические факторы.

— Стоит ли людям, у которых конечно есть возможность, сегодня скупать валюту, потому что, несмотря на успокаивающие месседжи власти, у нас это вызывает обратную реакцию. Недавно, например, президент Зеленский призвал не бежать за гречкой и тут же соцсети загорелись фотографиями, как с полок супермаркетов «сметают» эту крупу.

– Именно так и происходит. Если до видеообращению Зеленского курс гривны по отношению к доллару был 27,2, то сегодня отметка перевалила уже за 29. Вот вам и реакция общества на сигналы высшего руководства государства. Поэтому, скажем так, легкомысленная позиция власти приводит к тому, что люди, не доверяя ей, вносят свой вклад в ослабление гривны. Хотя еще раз подчеркиваю: основная причина заключается в существенных просчетах правительства, а как оно будет действовать дальше — прогнозировать сложно.

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– Предприятия всех секторов экономики прогнозируют дальнейший рост цен на собственную продукцию. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины по результатам ежемесячного расчета индекса ожиданий деловой активности. Среди факторов, обуславливающих подорожание, назван стремительный рост цен на энергоносители, дефицит сырьевых товаров, увеличение производственных затрат, рост угрозы развития военного конфликта и усложнение мировой эпидемической ситуации. Насколько значительным, с учетом всех этих факторов, может являться дальнейший рост цен?

— Многие говорят, что я слишком критически оцениваю ситуацию, но, извините, что я могу сказать положительного, когда из разных уголков Украины «прилетают» новости о закрытии предприятий из-за того, что правительство не обеспечило их дешевыми энергоресурсами? И несмотря на то, что эксперты говорят об этой проблеме в течение двух-трех последних месяцев, на сегодняшний день этот вопрос так и не решен. Да, говорят о том, что отдельные предприятия через биржи или другие механизмы имеют доступ к дешевому газу. Впрочем, я смотрю статистику и вижу, что речь идет не больше, чем о 500 предприятиях, получивших дешевое голубое топливо. Но в украинской экономике около 700 тысяч активных предприятий плюс два миллиона ФЛП, часть из которых тоже являются собственниками или арендаторами площадей и торговых площадок и которым нужно платить заоблачные тарифы за энергоносители.

То есть из семисот тысяч экономически активных предприятий доступ к дешевому газу имеют единицы, а это значит, что за дорогие энергоносители Украина заплатит сокращением рабочих мест, а мы — потребители более дорогой платой за продукты питания и товары первой необходимости. Очевидно, что это приведет к неизбежному инфляционному скачку, все признаки которого мы наблюдаем уже сейчас. Если еще три-четыре недели назад яйца стоили 30-35 гривен за десяток, то сейчас – 40-48 грн, в зависимости от категории. То же касается масла, круп, молочной продукции… Такие тенденции будут продолжаться, но вопрос заключается в том, каким образом правительство будет реагировать на все эти вещи? И здесь точно неуместно «раскручивать» идею о том, что какие-то продуктовые карты вроде бы спасут украинцев. Ну, слушайте, о каких картах может идти речь в XXI веке в цивилизованном европейском государстве? Это же абсурд…

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— Что в сложившейся ситуации не является абсурдом и каким образом должны действовать действующие чиновники?

– На самом деле все достаточно четко и понятно, поэтому никаких велосипедов придумывать не стоит. В бюджете-2022 запланированный уровень инфляции составляет около семи процентов, в то время как прогнозируемый экспертами показатель составит 11-12%. И если реальный инфляционный уровень превышает заложенный в бюджет Кабмином, правительство должно ввести дополнительную индексацию доходов населения, в первую очередь пенсий, социальных пособий и зарплат бюджетникам. Вот и все, не нужны никакие продуктовые карты или купоны — у нас действуют законы Украины, предусматривающие подобный алгоритм действий. И, кстати, уже с 1 января правительство было обязано провести индексацию, но оно, к сожалению, этого не делает.

— Ведущее американское издание Politiko в своем свежем номере на первой полосе разместило изображение, где на заднем плане заснеженного елочного поля в цветах нашего национального флага горит желто-голубой огонь. В заголовке говорится, что обострение ситуации на украинских границах приведет, среди прочего, к существенным бизнес-потерям. Сколько по вашим наблюдениям дискуссии об угрозе российского вторжения могут стоить украинской экономике?

– Инвестиционный климат нашей страны стал ухудшаться не сегодня и не вчера, а последние два года. Первые шесть месяцев правления новой власти еще полагались на какие-то надежды на качественные изменения и прорывы, но потом ожидания инвесторов, с которыми я, кстати, периодически общаюсь, значительно ослабли. И это связано не только и не столько с ситуацией на украинских границах, а, прежде всего, с внутриполитическим и экономическим положением вещей.

Об этом непопулярно говорить, но приведу один фактор. Извините, но никто из инвесторов не хочет, проснувшись однажды утром увидеть, что на него по неизвестным причинам Совет нацбезопасности и обороны наложил санкции, заблокировал счета и, таким образом, указал на выход из Украины. А таких решений СНБО у нас хватает, когда без аргументированных объяснений фактически «хоронят» бизнес. То есть, в ситуации, когда в Украине принимаются не правовые, а политические решения с вмешательством государства в экономические процессы, когда без суда и следствия можно потерять бизнес, ни один сознательный инвестор сюда не пойдет однозначно. Это – первый момент.

Второй, не менее важный нюанс, состоит в том, как реагирует бизнес-среда на действия нашего правительства в пиковых граничных ситуациях. Что в результате? На днях Министерство финансов уже не смогло разместить долгосрочные облигации на 1-3 года. Их просто никто не купил. Они смогли разместить только трехмесячные облигации, и то — под сумасшедшие 11,5 процента. Я напомню, что несколько лет назад гособлигации размещались под 7-8%. А то, что украинский Минфин сегодня не может найти покупателей на свои ценные бумаги, тоже является весомым пазлом негативной для нашего государства общей картины. И несмотря на колоссальный пиар на антикоррупционных вещах, все прекрасно видят, что на самом деле коррупционные риски за последние два года только растут. Поэтому лично я не могу найти веские аргументы с тем, чтобы убедить инвесторов вкладывать серьезные средства именно в Украину.

— А не улучшает ли инвестиционный климат сотрудничество официального Киева с Международным валютным фондом, а также финансовое «донорство» извне? Вот буквально на днях глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен анонсировала новую программу финансовой помощи Украине в объеме 1 млрд 200 тыс. евро. По ее словам, новый пакет поможет несколько закрыть финансовые потребности, вызванные конфликтом с РФ и другие вызовы, а также поддержать устойчивость экономики страны. Кроме того, Евросоюз удваивает сумму выделенных Украине грантов на 120 млн. евро в этом году. Разве все на самом деле выглядит так уж слишком пессимистично?

— Перечисленные вами факты свидетельствуют о том, что наши международные партнеры, видя обострение ситуации, понимают, что Украине (не украинской власти, а нам как государству) нужно помогать здесь и сейчас. Но когда Зеленский, Шмигаль и глава Нацбанка подписывают с МВФ соглашения, а потом выходят какие-то «слуги народа» и заявляют, покачивая носом, что мы, мол, еще подумаем, нужна ли нам эта программа с Международным валютным фондом или обойдемся без нее, то о каком доверии к власти со стороны иностранных партнеров может идти речь?

В свое время я был одним из членов правительства, которое проводило переговоры с МВФ, поэтому контакты, как говорится, остались. Так вот могу сказать, что наши международные партнеры иногда в шоке от того, что они слышат от представителей действующей украинской власти. Ну а средства европейских структур, о которых вы упомянули, тоже будут «подвязаны» под критерии выполнения программы МВФ. И если первые 600 млн евро мы получили, скажем так, авансом, то все будет зависеть от того, насколько мы успешно будем реализовывать те реформы, которые пообещали, скрепив это подписями высшего руководства государства.

— На днях под стенами Верховной Рады собирался митинг физических лиц-предпринимателей, требовавших отмены кассовых аппаратов РРО, которые с 1 января обязательны для 2 и 3 групп ФЛП, работающих с наличными. В результате спикер Руслан Стефанчук заявил, что парламент отменит штрафы для ФЛП из-за отсутствия кассовых аппаратов до конца текущего года, но внесенный по горячим следам законопроект не отменяет наказание гривной, а лишь снижает штрафы в десять раз для тех, кто установит РРО до 1 апреля. Между тем представители монобольшинства Даниил Гетманцев и Елена Шуляк, уверяют, что введение заявленного плана фискализации необратимо, поскольку оно выводит экономику из тени. Чьи аргументы более весомы — предпринимателей или представителей власти?

— Знаете, я очень не люблю, комментируя ту или иную проблему, переходить на личности, но морализовать на тему уплаты налогов и легализации наверняка есть люди, которые сами чисты и открыты перед законом. А что мы видим, когда открываем декларации той же госпожи Шуляк или руководителя фракции «слуг» господина Арахамии и даже президента Украины? А видим мы, что на них до сих пор зарегистрированы оффшорные компании. В такой ситуации с их стороны рассказывать обществу о том, как хорошо, что вводится РРО, и вы все должны платить налоги, как минимум аморально и цинично. Поэтому объявлять войну людям, которые своей предпринимательской деятельностью обеспечивают качество жизни себя и своих семей самостоятельно, без помощи государства, на мой взгляд, неправильно. Кроме того, коронавирусный период, больно ударивший по всем экономикам мира — это точно не то время, когда нужно вести наступление на бизнес в любой сфере. Дайте людям возможность спокойно работать и в это непростое для Украины время обеспечивать свою жизнь. Наше государство, к сожалению, не помогает предпринимателям во время коронакризиса, поэтому просьба к власти проста и очевидна: хоть не мешайте бизнесу «выплывать» своими силами.

Вместе с тем нужно отдавать себе отчет, что вполне справедливые претензии к власти — это вопрос ко всем нам и в том числе к ФЛП, которые должны и отстаивать свои права, и делать политические выводы из того, что им обещали эти люди, когда шли к власти и что реально делают. А делают они откровенно антипредпринимательские и антинародные вещи, не желая идти на открытый диалог с теми же ФЛП, ломая их через колено и еще гордясь этим.

– Что может кардинально изменить тактику власти и заставить ее прислушаться к чувствительным для общества вопросам?

— Думаю, обвал рейтингов президента и “Слуги народа”, который мы сегодня видим, возможно, даст сигнал властям задуматься над тем, что они что-то не делают. Не исключаю, что этот фактор их отрезвит и заставит остановиться. То есть позитив я вижу в том, что общество прозревает, понимает все, что происходит и дает свою оценку во время соцопросов. Надеюсь, что эта негативная для действующей власти оценка дойдет до самых высоких руководящих кабинетов, где сделают переоценку собственных действий и будут пытаться коррелировать свою политику с потребностями людей, иначе ситуация в стране будет напрягаться и дальше, а критически протестные настроения расти. И именно в этом негативе для власти в плане ее рейтинговых позиций я вижу какой-то позитив для будущего Украины, в том числе.

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