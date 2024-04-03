Число российских миллиардеров в мировом рейтинге Forbes выросло за год со 110 до 125 человек, пишет Forbes. Это самый высокий результат за всю историю списка богатейших бизнесменов мира. Предыдущий рекорд по числу россиян в рейтинге был зафиксирован в 2021 году — 123 человека.

Совокупное состояние российских миллиардеров за год увеличилось на 14%, до $576,8 млрд, пишет Forbes, однако это пока ниже результатов 2021 года, когда этот показатель достиг $606,2 млрд.

Российских бизнесменов в списке могло быть и больше, но уже 10 человек отказались от гражданства России. Это Александр Герко ($10,4 млрд) и Николай Сторонский ($2,7 млрд), которые теперь представляют Великобританию; Юрий Мильнер ($5,9 млрд) — Израиль; Тимур Турлов ($3,3 млрд) — Казахстан; Сергей Дмитриев ($2,9 млрд), Валентин Кипятков ($2,1 млрд), Игорь Макаров ($2,1 млрд), Владимир Крупчак ($1,2 млрд) — Кипр; Василий Анисимов ($1,7 млрд) — Хорватию и Рубен Варданян ($1,1 млрд) — Армению.

Однако на их место пришли новые миллиардеры — список Forbes пополнили сразу 19 новичков. Часть из них — владельцы транспортных активов, чьи доходы выросли за счет поворота внешнеторговых потоков на Восток в результате ввода западных санкций.

Уход иностранных компаний привел к появлению двух новых групп миллиардеров. Первая — это те, кто выиграл от исчезновения с рынка иностранных брендов (например, владельцы сетей одежды, косметики и т.д.). Вторые — те, кто купил российские активы ушедших иностранных компаний. Самым богатым новичком стал представитель второй категории — Иван Таврин ($2,4 млрд), который купил Avito и ряд других активов у иностранных владельцев.

Основные лидеры списка Forbes-2024:

экс-президент «Лукойла» Вагит Алекперов — $28,6 млрд (+$8,1 млрд за год);

председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон — $27,4 млрд (+$5,8 млрд);

председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин — $26,6 млрд (+$4,5 млрд);

председатель совета директоров «Северсталь» Алексей Мордашов — $25,5 млрд (+$4,6 млрд);

президент «Интеррос» Владимир Потанин — $23,7 млрд.

Экономист и общественный деятель Владимир Милов в комментарии для The Insider заявил, что приведенные Forbes оценки состояний российских миллиардеров — «дутые».

«Это особо ничего не значит. Миллиардеры считаются не по тому, сколько у них денег есть, а по тому, сколько на рынке стоят имеющиеся у них акции. А Московская биржа бешено росла с начала 2023 года — более чем на 50% за последние календарные 12 месяцев. Это очевидный фондовый пузырь, просто некуда больше вкладывать деньги тем, у кого они есть в России, поэтому рынок надулся. Это не отражает никаких реальных показателей, это во многом дутый рост миллиардерства. Кроме того, это очень условная оценка богатства. У того же Алекперова 70% акций «Лукойла», но он не может их продать и получить эти миллиарды долларов, которые эти акции стоят. С другой стороны, по этому рейтингу видно, какая в России переконцентрация богатства в руках очень узкой группы семей. В сопоставимых экономиках вроде Испании, Канады или Южной Кореи нет такого количества миллиардеров. В России аномальная ситуация — там бешеная концентрация богатства в руках нескольких десятков человек. Это говорит о том, что экономика высоко монополизированная, олигархическая, нет конкуренции и всё контролируется несколькими кланами. Скорее об этом этот рейтинг говорил».

Экономист Евгений Надоршин в разговоре с The Insider счел утверждение Милова о концентрации богатства в России в руках нескольких десятков человек «слишком сильным», но подтвердил, что опубликованные Forbes показатели могут не отражать реальных возможностей участников списка:

«Нельзя сказать, что в России богатство сконцентрировано в руках нескольких десятков человек. Общий уровень благосостояния — это около 2000 трлн рублей на 2023 год по оценке Росстата, а благосостояние первых ста с лишним — это 570 трлн рублей. Слишком сильное утверждение, и с официальной статистикой оно не бьется. И рейтинг — это условная оценка. Там оценены активы человека. Открытый вопрос — может ли он продать эти активы за те деньги, в которые их оценили, или нет. Может быть, продажа активов даже невозможна. Так что эта оценка достаточно виртуальная».



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