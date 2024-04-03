В 2023 году рост ВВП России составил 3.6% к 2022 году. При этом эксперты Московского экономического форума уверены, что страна может увеличить потенциал экономики и выйти на период новой индустриализации, который будет сопровождаться ростом уровня и качества жизни россиян, решением демографических проблем.

У каждого из спикеров свой путь достижения целей. Депутат Оксана Дмитриева, в частности, говорит о том, что рост ВВП России может составить 7-8% при условии отмены «бюджетного правила», снижения госдолга и отказа от наполнения резервов Фонда Национального благосостояния (ФНБ).

«Расходы на обслуживание долга сегодня, — говорит она, — в пять раз больше, чем доходы от размещения средств ФНБ, и сопоставимы с расходами бюджета на образование». Кто выгодоприобретатель, по словам депутата? Если раньше можно было указывать в сторону Запада, где размещались национальные резервы, то теперь интересанты обосновались внутри страны. «Это наши собственные финансовые учреждения, банки», — уверена Оксана Дмитриева.

На её предложение, однако, тотчас отреагировали в российском правительстве. Михаил Мишустин подчеркнул, что «отказ от бюджетного правила и накопления означает отказ от резервов», поэтому этого не произойдёт. Цель ФНБ — «сохранять средства и инвестировать их в развитие».

Московский экономический форум 2024

Лидер «Партии дела» Константин Бабкин и замсекретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка на Московском экономическом форуме упирали на то, чтобы «влить деньги» в реальный сектор, в производство страны. Рост инвестиций и льготное кредитование промышленности, с их точки зрения, способны значительно повлиять на рост инвестиций в экономику и увеличение российского ВВП.

О том, что экономическую политику России нужно менять, и разворачивать лицом к труженникам, говорили многие. Директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН) Александр Широв и вовсе связал экономические проблемы с геополитической ситуацией нашей стране и в мире. «Текущая геополитическая ситуация, — сказал он, — была спровоцирована медленным ростом экономики России, её снижающимися позициями в мировой экономике».

В противовес всей вылившийся в информационное поле пестроте экономических подходов, прозвучали и предложения, которые ставят целью сбалансировать интересы различных групп, всей национальной экономики и даже стран между собою. Некоторые из них восходили к идеям просветителей XVIII-XIX веков, призывая задуматься над духовной, культурной и социальной сущностями экономики.

«Существующая в России экономическая модель, — говорит российский сенатор Евгений Савченко, — работает удовлетворительно, но если мы хотим, чтобы у нас не было бедности и появился средний класс, экономическая модель нужна другая. Её можно называть христианской, но я назвал её солидарной моделью народного хозяйства, в соответствии со своим видением солидарного общества. В соответствии с этой моделью общество будет подвергаться плавным изменениям, и через 20 лет у нас исчезнут многие проблемы».

Бывший белгородский губернатор, а ныне сенатор предусмотрел в ней принципы «неуравнительной справедливости» и «трудовой собственности» (предполагается, что половина акционеров предприятий — трудовые коллективы), прогрессивное налогообложение, и прочие элементы общественной солидарности, которые приведут к заинтересованности работников в результатах своего труда, исчезновению теневой экономики и независимому развитию экономики страны.

«Призрак солидаризма бродит по миру», — говорит Евгений Степанович. Если принимать во внимание общественное мнение в Европе, то это, безусловно, так, и российская модель экономики, ориентированная на справедливость и духовность, непременно найдёт понимание у народов континента.

«Экономика имеет очень большую социальную функцию, — уверен гость форума, внучатый племянник легендарного канцлера Александр фон Бисмарк. — С экономикой связана жизнь каждой семьи и всего, что происходит в обществе. Любые инициативы, в том числе в области культуры и помимо неё, реализуются с помощью экономики, и с её помощью можно достичь гармонии в обществе. Для этого те, кто управляет экономикой, должны слышать, что люди говорят им снизу. Это как в семье, где залогом гармонии является умение слышать другого. В Германии, например, относительно российской политики это сейчас не так — немецкий народ хочет иметь хорошие отношения с Россией, а правители говорят обратное».

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