После того, как 2021 год оказался для фондового рынка, предугадать, какие из акций станут лидерами в 2022 году, не так просто. Например, акции ведущих технологических компаний, как считают многие аналитики, сейчас слишком дороги и уязвимы к сильной коррекции после мощного ралли прошедшего года.

Предсказать, какие из компаний будут лидерами в предстоящем году, также трудно ввиду того, что мировая экономика

по-прежнему сталкивается с проблемами, связанными в том числе со стремительным распространением штамма коронавируса «омикрон» и риском повышения процентных ставок, при котором привлекательность быстрорастущих акций обычно уменьшается.

И тем не менее, на рынке остается еще немало техкомпаний с внушительным потенциалом роста, которые, согласно консенсус-оценкам, остаются недооцененными и могут продемонстрировать мощное ралли в следующие 12 месяцев.

После произошедшей в среду волны распродаж в технологическом секторе, некоторые из бумаг теперь, пожалуй, предлагают более привлекательную точку входа для искушенных покупателей просадок.

Ниже мы приводим две такие компании из разных сегментов. Обе, как нам кажется, обладают огромным потенциалом роста.

1. Shopify

Инвесторы, вложившие средства в канадского поставщика решений для электронной коммерции Shopify (NYSE:) во время пандемии, смогли неплохо заработать. Эта базирующаяся в Оттаве компания, основанная 15 лет назад, предлагает инструменты для многоканальной коммерции, предназначенные главным образом для малого бизнеса.

С помощью программного обеспечения Shopify около 2 миллионов предпринимателей по всему миру, оплачивая подписку стоимостью от $30 до $2000 в месяц, имеют в своем распоряжении сайт для онлайн-продаж.

Shopify — недельный таймфрейм

Компания предлагает своим клиентам более дюжины сервисов для управления онлайн-магазином — начиная с опции создания сайта электронной коммерции и заканчивая управлением запасами и обработкой платежей. Благодаря пандемии Shopify подскочили в 2020 году на 86% по сравнению с 2019 годом. За последний ноябрьский уик-энд, на который выпала «черная пятница» и «киберпонедельник», клиенты Shopify сгенерировали выручку от продаж в размере $6,3 миллиарда — на 23% больше, чем годом ранее.

На долю Shopify, которая стала самой дорогой канадской компанией, пришлось 8,6% от всех онлайн-продаж в США в 2020 году, что, по данным eMarketer, было намного меньше, чем у Amazon (NASDAQ:), но на 39% больше, чем у Walmart (NYSE:) и eBay (NASDAQ:).

Акции Shopify, закрывшиеся вчера на уровне $1190, сейчас торгуются примерно на 32% ниже достигнутого в ноябре рекордного максимума. Однако этот откат может оказаться возможностью для покупки для долгосрочных инвесторов.

Консенсус-прогноз по Shopify

Источник: Investing.com

Из 41 аналитика, опрошенного Investing.com, у 23 для акций Shopify присвоен рейтинг «выше рынка» с усредненной 12-месячной целевой ценой $1679,14, которая подразумевает потенциал роста на 41%.

Аналитики Evercore ISI в прошлом месяце повысили рейтинг для акций до «выше рынка», отметив:

«Мы повышаем рейтинг Shopify до “выше рынка” с целевой ценой $1770 исходя из четырех ключевых выводов [аналитиков]: 1) акции неверно оценены; 2) речь идет о высококачественном активе с фундаментальной точки зрения; 3) речь идет о высококачественном активе с точки зрения возможностей роста и опционной стоимости».

2. Pinterest

Базирующаяся в Сан-Франциско Pinterest (NYSE:) — еще один пример технологической компании, предлагающей сейчас удачную возможность для покупки после недавнего отката.

Pinterest — недельный таймфрейм

Акции цифрового фотохостинга остаются в нисходящем тренде с середины прошлого года из-за беспокойства инвесторов о замедлении роста пользовательской базы вследствие того, что после года локдаунов люди снова начинают проводить досуг вне дома. Сессию среды акции Pinterest завершили на отметке $32,84. В 2021 году бумаги подешевели более чем на 47%, продолжив нести потери и в первую торговую неделю 2022 года.

Глобальные локдауны первоначально сыграли Pinterest на руку. Люди были вынуждены оставаться дома и искали идеи для домашних занятий, в том числе декора, садоводства и кулинарии. На платформе Pinterest можно найти визуальные материалы и идеи для самых разных занятий и проектов, поэтому она стала идеальным ресурсом во время локдаунов.

Замедление роста пользовательской базы Pinterest, возможно, себя уже исчерпало, и акции компании стали дешевыми.

Консенсус-прогноз по Pinterest

Источник: Investing.com

Согласно проведенному Investing.com опросу 31 аналитика, в следующие 12 месяцев акции Pinterest могут подскочить с текущего уровня более чем на 68%.

Аналитики Piper Sandler на этой неделе повысили рейтинг акций Pinterest до «выше рынка» с «нейтрально», назвав чрезмерными опасения по поводу замедления роста пользовательской базы. Аналитики при этом понизили целевую цену акций до $53 с $58. Новый таргет остается на 61% выше уровня закрытия в среду.

В обзоре Piper Sandler говорится:

«Хотя Pinterest потеряла пользователей квартал к кварталу [в третьем квартале по сравнению со вторым], в 2022 году база сравнения должна стать более благоприятной. Помимо этого, [месячное количество активных пользователей] не генерируются равномерно: судя по имеющимся комментариям, проблемы были главным образом связаны с пользователями немобильной версии, которые вносят меньший вклад в . Между тем, мобильные пользователи обеспечивают “львиную долю” выручки, и их число в третьем квартале увеличилось по сравнению со вторым кварталом.

Акции выглядят перепроданными, торгуясь в середине диапазона 30-40 по сравнению с пиком в верхней части диапазона 80-90.

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