В Чехии обеспокоены актуальной ситуацией в Казахстане. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел республики.

Отмечается, что во внешнеполитическом ведомстве следят за ситуацией в Казахстане и обеспокоены ситуацией, когда происходит эскалация напряженности и ухудшается, как внутриполитическая ситуация, так и уровень безопасности в стране. Особенно отмечены сообщения о десятках человеческих жертв. В этой связи МИД Чехии призвал все стороны конфликта прекратить все насильственные действия и взяться за решение возникшей исключительной ситуации проявляя «уважение к законам и правам человека».

Напомним протесты в Казахстане начались 2 января и переросли в вооруженные столкновения между протестующими и силовиками. На территории этой страны в настоящее время находится около трех десятков чешских граждан.