Украина — не Европа. Что показал рейтинг экономической свободы. , Экономика

Украина поднялась на три позиции — с 138 на 135 — среди 162 стран и территорий, вошедших в отчет «Экономическая свобода в мире — 2019». Отчет 12 сентября опубликовали Bendukidze Free Market Center совместно с канадским Fraser Institute.

Традиционно, рейтинг возглавили Гонконг и Сингапур, а на последнем месте оказалась Венесуэла.

Украина единственная среди европейских стран остается в наиболее экономически несвободной группе.

Незначительное улучшение наблюдается в таких показателях, как размер правительства, надежные деньги и свобода международной торговли, тогда как правовая система и регулирования пошли на спад. Стоит отметить, что худшей ситуация с надежными деньгами (159-е место в мире) и регулирования (125-е место), а лучшей — с размером правительства (43-е место).

Наивысшим уровень экономической свободы Украины был в 2011 и 2012 годах, за счет более высоких показателей надежности денег (6,04 и 6,42 по 10-ти балльной шкале) и несколько лучших баллов за правовую систему (4,96 и 4,80) . Однако за всю свою историю Украина ни разу не покидала группу наиболее экономически несвободных стран.

Для сравнения, Грузия впервые попала в группу свободных стран в 2005 году, и с тех пор, за исключением 2009 года, неизменно там находится. В свежей версии рейтинга она занимает 12 место в мире.

Польша до 2004 года находилась в третьей группе, а затем поднялась до второй (преимущественно свободные страны), где находится и сейчас. На основе данных за 2017 года страна оказалась на 59-м месте.

Россия, как и Украина, долгое время считалась одной из самых экономически несвободных стран мира. Однако в 2004 году ситуация несколько улучшилась и, как результат, она перешла с четвертой группы в третью, где и остается до сих пор (85-е место в мире).

Одна из самых успешных постсоветских стран, Эстония, неизменно находится в экономически свободной группе с 2000 года, и сейчас занимает 13-ю позицию.

Отчет 2019 года базируется на данных 2017 года и измеряет экономическую свободу (уровень личного выбора, возможность выхода на рынки, защита частной собственности, правосудие и т.д.), анализируя политические решения и институты 162 стран и территорий.





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