Предприниматели Донбасса могут получить до $ 75000 на развитие стартапа

сегодня в 15:34

Луганская область

Украинский фонд стартапов (УФС) начал прием заявок для финансирования инновационных и перспективных идей технологических стартапов, которые демонстрируют высокий потенциал глобального коммерческого успеха, передает «Бізнес Схід».

Так, предусмотрено предоставление безвозвратной финансовой помощи стартапам на начальных стадиях развития — pre-seed и seed. Стартапы на стадиях pre-seed получат гранты в размере до $ 25 000, seed — до $ 50 000. Таким образом, один стартап может получить финансирование в размере до $ 75000.

Отмечается, что УФС финансирует только украинские компании на начальных стадиях их развития (pre-seed и seed).

Основные направления, которые финансирует УФС:

• искусственный интеллект (AI);

• дополненная реальность (AR / VR);

• большие данные (BigData);

• блокчейн;

• кибербезопасность;

• защита (Defence);

• медицина и здравоохранение;

• путешествия;

• финансовые технологии (FinTech);

• образовательные технологии (EdTech);

• робототехника;

• профессиональные услуги;

• программное обеспечение как услуга (SaaS)

• производство;

• электронная коммерция.

Кроме этого, приветствуются и другие направления.

Подчеркнем, процесс отбора стартапов для получения грантов происходит на конкурсной основе: компании оценивает и выбирает совет независимых инвестиционных экспертов.

Получить более подробную информацию о проекте и подать заявку можно по ссылке.

Автор Яна Романченко

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