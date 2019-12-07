Предприниматели Донбасса могут получить до $ 75000 на развитие стартапа

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Луганская область
Украинский фонд стартапов (УФС) начал прием заявок для финансирования инновационных и перспективных идей технологических стартапов, которые демонстрируют высокий потенциал глобального коммерческого успеха, передает «Бізнес Схід».
Так, предусмотрено предоставление безвозвратной финансовой помощи стартапам на начальных стадиях развития — pre-seed и seed. Стартапы на стадиях pre-seed получат гранты в размере до $ 25 000, seed — до $ 50 000. Таким образом, один стартап может получить финансирование в размере до $ 75000.
Отмечается, что УФС финансирует только украинские компании на начальных стадиях их развития (pre-seed и seed).
Основные направления, которые финансирует УФС:
• искусственный интеллект (AI);
• дополненная реальность (AR / VR);
• большие данные (BigData);
• блокчейн;
• кибербезопасность;
• защита (Defence);
• медицина и здравоохранение;
• путешествия;
• финансовые технологии (FinTech);
• образовательные технологии (EdTech);
• робототехника;
• профессиональные услуги;
• программное обеспечение как услуга (SaaS)
• производство;
• электронная коммерция.
Кроме этого, приветствуются и другие направления.
Подчеркнем, процесс отбора стартапов для получения грантов происходит на конкурсной основе: компании оценивает и выбирает совет независимых инвестиционных экспертов.
Получить более подробную информацию о проекте и подать заявку можно по ссылке.
Автор Яна Романченко
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