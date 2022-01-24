В Финляндии начинается судебный процесс над депутатом национального парламента, экс-министром внутренних дел страны Пяйви Рясянен из-за ее слов о гомосексуализме, который она назвала «нарушением развития», передает Euraktiv.

Прокуратура страны посчитала оскорбительными и дискриминационными заявления политика

, которые были сделаны на сайте Фонда Лютера, лютеранской миссионерской епархии, в соцсетях и в программе радиостанции Yle Puhe. Рясянен обвиняют в разжигании ненависти в отношении представителей ЛГБТ. Прокурор считает, что слова парламентария выходят за пределы свободы вероисповедания и призваны сеять раздор и нетерпимость.

При этом расследование было закрыто в отношении еще одной фразы Рясянен: в эфире канала MTV она сказала, что гомосексуальность – это сексуальная деформация или сексуальное искажение. Это высказывание прокурор посчитал незначительным, хотя и оскорбительным.

Сама Рясянен считает обвинения шокирующими, отвергает их и утверждает, что ее суждения основываются на Библии. По ее мнению, эта дискуссия относится к области теологии и подобные вопросы не должны решаться в суде, поскольку в свободном обществе они относятся к сфере свободы слова и религиозной свободы. Политику грозит до 2 лет заключения.