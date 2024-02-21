Валовой внутренний продукт Армении за 2023 года увеличился на 8,7%, сообщили накануне, 20 февраля, в правительстве республики со ссылкой на данные Статистического комитета.

В абсолютных цифрах ВВП Армении составил 9 трлн 502,8 млрд драмов, или, по текущему курсу, $ 23 млрд 464 млн.

В структуре ВВП республики торговля (оптовая и розничная) занимает 12,7%, обрабатывающая промышленность — 11,1%, сельское хозяйство — 8,4%, сфера недвижимости — 8,3%, финансовый сектор — 7,4%, строительный — 6,9%.

На сферу информационных технологий и телекоммуникаций приходится 5,5%, здравоохранение — 5,4%, транспортный сектор — 3,9%, добывающую промышленность — 2,9%, энергетику — 2,6% ВВП страны.

Рост экономики Армении в 2023 году составит 8,3%, заявил в декабре прошлого года председатель Центрального банка республики Мартин Галстян. «Мы повысили наши ожидания по экономическому росту на 2023 год по сравнению с предыдущим прогнозом», — сообщил глава финрегулятора 12 декабря.

В сентябре Центробанк прогнозировал 7,2%-й рост экономики Армении по итогам 2023 года.

Армения останется лидером по темпам экономического роста среди стран ЕАЭС в 2024 году, говорилось в опубликованном 26 декабря макропрогнозе Евразийского банка развития (ЕАБР).

Правительство Армении целевым показателем роста ВВП в прошлом году обозначило 7%. Тот же 7-процентный экономический рост заложен в бюджет страны и на 2024 год.

В 2022 году экономический рост в Армении составил 12,6%, что стало 4-м показателем в мире.

Экономические факторы, связанные с Россией, увеличили ВВП Армении на 5−6%. Об этом говорилось в отчëте о выполнении госбюджета, слушания по которому проводились в конце мая прошлого года в парламенте республики.

Источник