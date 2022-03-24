Некоторые страны Европы уже столкнулись с ростом цен из-за остановки поставок из России. Москва отказалась экспортировать некоторые товары первой необходимости. Главной темой сегодняшнего дня стал и газ из России в Европу, рост цен на который усугубляет ситуацию.

Нефть нашей страны не может попасть в Европу напрямую. До этого года большая часть товаров, поставляемых Западу, проходила через Россию. И сегодня сложно сказать, как будет развиваться противостояние России и Запада в дальнейшем.

Какое влияние это окажет на экономику Казахстана? В настоящее время это главный вопрос, который беспокоит наши власти. Кроме того, тенге обесценился, что значительно усложнило внутреннюю и внешнюю торговлю.

Нефть как главный товар страны

Согласно официальным источникам, экспорт казахстанской нефти за границу, похоже, продолжается на регулярной основе даже во время антироссийских санкций. По информации чиновников, казахстанская нефть транспортируется через Россию по трубопроводу и по морю.

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В начале марта цена на российскую нефть составляла 27,8 доллара за баррель, а на казахстанскую — $11,5. Если к этому добавить стоимость перевозки и страхования, будущая цена на казахстанскую нефть на международном рынке не очень порадует.

Сейчас правительство проводит постоянный мониторинг текущей ситуации. При дальнейшем ее осложнении должны быть приняты соответствующие меры.

Ранее стало известно, что США запретили импорт нефти и других энергоресурсов из России. Евросоюз пока присоединился к этому эмбарго. Однако стоимость барреля нефти на мировом рынке на прошлой неделе достигала 130 долларов. Такой показатель был 14 лет назад.

Причин для паники нет?

На самом деле отказ США от российской нефти не может не отразиться на Казахстане. Но недавно минфин США официально заявил, что отказ от российской нефти и других источников энергии не окажет на Казахстан никакого влияния. В частности, эти санкции и запреты не будут касаться Каспийского трубопроводного консорциума, который транспортирует казахскую нефть через Россию.

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По данным Министерства энергетики Республики Казахстан, санкции в отношении России не окажут негативного влияния на транспортировку казахстанской нефти. Об этом недавно заявил министр энергетики Болат Акчулаков на брифинге с журналистами.

«Сейчас в отношении казахской нефти нет ни санкций, ни запретов. Также в штатном режиме осуществляются перевозки через Российскую Федерацию», — сказал он.

Министр не теряет надежды на будущее казахской нефти, транспортируемой через РФ. В противном случае это может напрямую повлиять на добычу нефти в стране. Тем не менее, по словам министра энергетики, и в этом году страна не сократит объемы — 87,5 млн тонн нефти в год.

Другие рынки

В ходе встречи министр также отметил, что экспорт нефти в ближайшее время может быть транспортирован за пределы России через Актау, Каспий и Закавказье. Однако пока такой вариант министерство серьезно не рассматривает.

Как известно, казахская нефть важна для Европы и других регионов мира. Трубопровод КТК поставляет на мировой рынок около 1,2 млн баррелей нефти в сутки. А это 1,2% мировых поставок нефти.

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Тем не менее не стоит скрывать, что в последнее время перед КТК встают некоторые проблемы с санкциями, наложенными на Россию. Ведь покупатели знают, что к нашей нефти добавляются некоторые сорта российской. А это фактор, напрямую влияющий на санкции, вводимые в отношении России. В частности, КТК экспортирует нефть из российского порта Новороссийск и смешивает ее с российскими сортами нефти. И это то, что беспокоит западных покупателей.

Рынок энергоносителей меняется

Если посмотреть на общемировой рынок, заметны серьезные новости, связанные с нефтью и энергоносителями. Недавно замминистра энергетики и природных ресурсов Турции господин Байрактар официально заявил, что санкции, введенные Евросоюзом в отношении России, окажут существенное влияние на нефтяной рынок.

По его словам, когда мировая экономика только начала приходить в себя от пандемии, возникла попытка экономических санкций. Это фактор, негативно влияющий на мировую экономику, прежде всего на глобальные нефтяные перевозки, считает г-н Байрактар.

Турецкий чиновник, назвавший Россию одним из крупнейших производителей нефти в мире, не стал скрывать, что «на мировом рынке будет трудно компенсировать российскую нефть».

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Свое официальное мнение по поводу транспортировки нефти недавно высказала и Москва. В частности, вице-премьер России Александр Новак на прошлой неделе подчеркнул, что отказ от российской нефти станет катастрофой для мирового рынка и что цена на нефть может вырасти до 300 долларов за баррель.

Также следует отметить еще одно серьезное событие последнего периода, связанное с введенными санкциями со стороны Евросоюза и Америки в отношении России. Президент США Джо Байден подписал документ, запрещающий перевозку энергоносителей и обмен инвестициями из России.

Однако пока никакого влияния санкционного обмена между двумя гигантами на экспорт казахстанской нефти не наблюдается. Для нашей страны, зависимой от макроэкономики, она имеет огромное значение.

Казахстану будет выгодно, чтобы санкции прекратились, а тем более война в Восточной Европе. Дело в том, что большая часть казахстанской сырьевой продукции, содержащей нефть, транспортируется на Запад через Россию.

Пока будем ждать решения вопроса и не терять надежды на лучшее, пишет Кazgazeta.kz.

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